갓세븐 제이비 새 미니음반…"즐겁게 살아가자는 의미 담아" 입력 2022.09.21 (18:00) 연합뉴스

그룹 갓세븐의 제이비가 21일 새 솔로 미니음반 '비 유어셀프'(Be Yourself)를 발표했다고 소속사 카덴차레코즈가 밝혔다.



음반에는 타이틀곡 '고 업'(go UP)을 비롯해 새로운 시도를 해보자는 메시지를 담은 '브레이크 잇 다운'(Break It Down), 주체적인 목표를 설정하는 삶을 노래한 '리빈''(Livin'), 팬들에게 전하는 메시지를 담은 '더 웨이 위 아'(The Way We Are) 등이 수록됐다.



타이틀곡 '고 업'은 남들의 기대를 벗어나 부담감을 털고 진정한 자유를 찾아보자는 메시지를 녹여낸 곡이다. 제이비는 작사에 참여해 완성도를 높였다.



제이비는 "스트레스를 받기보다는 조금 더 자신을 내려놓고 즐겁게 살아가자는 의미를 담고 싶었다"며 "무거운 주제로 다가가기보다는 유쾌하고 편안하게 다가가고자 했다"고 소개했다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

