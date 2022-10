“평택 SPL 제빵공장, 끼임사고 발견하고 119 신고까지 10분 걸려” 사회 입력 2022.10.19 (21:00) 수정 2022.10.19 (21:58)

경기 평택에 있는 SPC 계열사 SPL 제빵공장에서 20대 노동자가 샌드위치 소스 배합기에 끼여 숨지는 사고가 발생한 가운데, 회사 측이 사고를 확인하고 119에 신고하기까지 10분이 걸렸던 것으로 확인됐습니다.



오늘(19일) 국회 환경노동위원회 소속 정의당 이은주 의원실을 통해 입수한 SPL의 ‘10월 15일 안전사고 발생 경위 및 경과보고서’에 따르면 사고 당일 오전 6시 15분쯤 동료 노동자 A 씨는 배합기에 끼어 있는 20대 여성 B 씨를 발견했습니다.



이어 A 씨는 2분 뒤인 6시 17분쯤 야간 현장관리자 C 씨에게 연락해 사고 상황을 알렸고, C 씨는 6시 25분쯤 119에 신고한 것으로 파악됐는데 사고를 보고받고 신고하기까지 8분이 걸린 셈입니다.



B 씨는 C 씨가 119에 신고를 하기 전인 6시 20분쯤 숨진 것으로 추정됩니다.



보고서에는 이후 119구급차량이 18분 만인 6시 43분쯤 현장에 도착했고, 경찰도 곧이어 도착한 것으로 나와 있습니다.



다만 보고서에는 경찰과 소방이 현장에 도착한 때부터 8시 40분쯤 운구 차량이 도착하기까지 2시간가량은 공백으로 남아있습니다.



이와 관련해 이은주 의원은 “사고부터 사망에 이르기까지의 상황이 아직 규명되지 못하고 있다”며 “일련의 과정을 당시 출동했던 경찰과 소방이 명쾌하게 밝힐 필요가 있다”고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 시청자 제공]

입력 2022-10-19 21:00:17 수정 2022-10-19 21:58:37 사회

[사진 출처 : 연합뉴스 / 시청자 제공]



