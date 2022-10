블랙핑크, 미국 댈러스서 해외 투어 포문…“기쁘고 영광” 입력 2022.10.29 (11:20) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

걸그룹 블랙핑크가 이달 25∼26(현지시간)일 미국 댈러스 아메리칸 에어라인 아레나에서 월드투어 북미 첫 공연을 성황리에 열었다고 소속사 YG엔터테인먼트가 29일 밝혔다.



블랙핑크는 공연에서 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That), '프리티 새비지'(Pretty Savage), '휘파람', '핑크 베놈'(Pink Venom) 등 히트곡을 잇따라 쏟아냈다.



블랙핑크는 "댈러스 아레나에서 처음으로 공연하게 돼 정말 기쁘고 영광"이라며 "오랜만에 우리 미국 블링크(블랙핑크 팬)와 만나게 돼 너무 좋다. 오늘 밤 우리 모두 즐겁게 '마지막처럼'(블랙핑크 노래 제목이기도 함) 놀아보자"고 말했다.



공연장인 아메리칸 에어라인 아레나는 레이디 가가, 엘튼 존, 저스틴 비버 등 내로라하는 팝스타들이 무대를 펼친 곳이다. 공연장 주변은 블랙핑크를 보려는 이들로 오전부터 크게 붐볐다고 YG엔터테인먼트는 밝혔다.



YG엔터테인먼트는 "정규 2집 타이틀곡 '셧 다운'(Shut Down)과 '핑크 베놈' 무대에서는 팬들이 목청 높여 랩과 후렴구를 따라 불렀다"고 전했다.



블랙핑크는 약 150만명을 동원하는 K팝 걸그룹 사상 최대 규모의 월드투어를 열고 있다. 이들은 휴스턴, 애틀랜타, 해밀턴, 시카고, 로스앤젤레스 등지에서 공연을 이어간다.

블랙핑크, 미국 댈러스서 해외 투어 포문…“기쁘고 영광”

입력 2022-10-29 11:20:31 연합뉴스

걸그룹 블랙핑크가 이달 25∼26(현지시간)일 미국 댈러스 아메리칸 에어라인 아레나에서 월드투어 북미 첫 공연을 성황리에 열었다고 소속사 YG엔터테인먼트가 29일 밝혔다.



블랙핑크는 공연에서 '하우 유 라이크 댓'(How You Like That), '프리티 새비지'(Pretty Savage), '휘파람', '핑크 베놈'(Pink Venom) 등 히트곡을 잇따라 쏟아냈다.



블랙핑크는 "댈러스 아레나에서 처음으로 공연하게 돼 정말 기쁘고 영광"이라며 "오랜만에 우리 미국 블링크(블랙핑크 팬)와 만나게 돼 너무 좋다. 오늘 밤 우리 모두 즐겁게 '마지막처럼'(블랙핑크 노래 제목이기도 함) 놀아보자"고 말했다.



공연장인 아메리칸 에어라인 아레나는 레이디 가가, 엘튼 존, 저스틴 비버 등 내로라하는 팝스타들이 무대를 펼친 곳이다. 공연장 주변은 블랙핑크를 보려는 이들로 오전부터 크게 붐볐다고 YG엔터테인먼트는 밝혔다.



YG엔터테인먼트는 "정규 2집 타이틀곡 '셧 다운'(Shut Down)과 '핑크 베놈' 무대에서는 팬들이 목청 높여 랩과 후렴구를 따라 불렀다"고 전했다.



블랙핑크는 약 150만명을 동원하는 K팝 걸그룹 사상 최대 규모의 월드투어를 열고 있다. 이들은 휴스턴, 애틀랜타, 해밀턴, 시카고, 로스앤젤레스 등지에서 공연을 이어간다.

기자 정보