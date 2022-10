‘퍼포먼스·팬덤문화’ 재밌어요…‘K팝’에 푹 빠진 해외 팬들

BTS의 입대에 아쉬움을 드러내면서도, 'K팝을 좋아하는 팬으로서 그들의 복귀를 기다리겠다'고 말했습니다.

지난 15일 오후 부산아시아드주경기장에서 2030 부산세계박람회 유치 기원 콘서트 ‘BTS 옛 투 컴 인 부산’(Yet To Come in BUSAN)이 개최된 가운데, BTS의 공연이 진행되고 있다. (사진 출처=연합뉴스)