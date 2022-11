[특파원 리포트] 영국밴드 콜드플레이는 왜 이란 노래를 불렀나?

For dancing in the street (거리에서 춤출 수 있기를)

Because of being afraid of kissing (키스할 때마다 두렵기 때문에)

For my sister, your sister, our sister (나의, 당신의, 우리의 여자 형제들을 위해)

(중략)

For the girl who wished she was a boy (소년이 되기를 원하는 소녀를 위해)

For woman, life, freedom (여성, 생명, 자유를 위해)

For freedom (자유를 위해)