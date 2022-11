군 부사관이 출동한 구급대원 폭행…소방 특사경 “조사 중” 사회 입력 2022.11.08 (10:34) 수정 2022.11.08 (11:35)

군 부사관이 신고를 받고 출동한 119구급대원 2명을 폭행하는 일이 벌어져 경기도 북부소방재난본부 특별사법경찰(특사경)이 조사에 나섰습니다.



경기도 북부소방재난본부 특사경은 군 부사관 A 씨가 구급대원 2명을 폭행한 사건과 관련해 증거 자료를 수집하고 있다고 오늘(8일) 밝혔습니다.



A 씨는 지난 1일 저녁 7시 20분쯤 소방당국에 숨 쉬기 힘들다는 내용의 신고를 했고, 이후 출동한 구급대원 2명을 자신의 집에서 폭행한 혐의를 받습니다.



폭행 당시 A 씨는 음주 상태였으며, 구급대원 B 씨가 병원 이송을 도와주겠다고 하자 폭행을 시작한 것으로 알려졌습니다.



비상계단으로 도망친 B 씨는 저녁 7시 40분쯤 경찰에 신고했고, 그 사이 A 씨는 또 다른 구급대원 C 씨를 폭행한 것으로 확인됐습니다.



이후 B 씨와 C 씨는 이웃집에 도움을 요청했고, 경찰이 도착하기 전까지 그곳에서 몸을 피했습니다.



대피 과정에서 C 씨는 십자인대를 다쳐 수술을 받을 예정이고, B 씨 역시 병원에서 치료를 받고 있습니다.



경기도 북부소방재난본부 특사경은 증거 수집을 마치는 대로 사건을 군사경찰에 이첩할 계획입니다.



한편 전국공무원노조 소방본부는 오늘 오전 정부서울청사 앞에서 기자회견을 열고 이번 폭행 사건에 대한 입장을 밝힐 예정입니다.

