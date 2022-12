방탄소년단, 美 ‘피플스 초이스 어워즈’ 올해의 그룹 수상 문화 입력 2022.12.07 (16:04) 수정 2022.12.07 (16:05)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 대중문화 시상식인 ‘피플스 초이스 어워즈’(People‘s Choice Awards) ’올해의 그룹‘ 부문에서 3년 연속 수상했습니다.



방탄소년단은 ’올해의 그룹‘ 부문에서 블랙핑크와 콜드플레이, 원리퍼블릭, 이매진 드래건스 등 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 2020년과 2021년에 이어 3년 연속 수상의 영예를 안았습니다.



방탄소년단은 콘서트 ’BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지‘(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE)로 ’올해의 콘서트 투어‘ 부문에서도 수상했습니다.



멤버 정국은 찰리 푸스와 협업한 ’레프트 앤드 라이트‘(Left And Right)로 ’올해의 협업곡‘ 부문에서 수상했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트뮤직 제공]

방탄소년단, 美 ‘피플스 초이스 어워즈’ 올해의 그룹 수상

입력 2022-12-07 16:04:37 수정 2022-12-07 16:05:17 문화

그룹 방탄소년단(BTS)이 미국 대중문화 시상식인 ‘피플스 초이스 어워즈’(People‘s Choice Awards) ’올해의 그룹‘ 부문에서 3년 연속 수상했습니다.



방탄소년단은 ’올해의 그룹‘ 부문에서 블랙핑크와 콜드플레이, 원리퍼블릭, 이매진 드래건스 등 쟁쟁한 경쟁자들을 제치고 2020년과 2021년에 이어 3년 연속 수상의 영예를 안았습니다.



방탄소년단은 콘서트 ’BTS 퍼미션 투 댄스 온 스테이지‘(BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE)로 ’올해의 콘서트 투어‘ 부문에서도 수상했습니다.



멤버 정국은 찰리 푸스와 협업한 ’레프트 앤드 라이트‘(Left And Right)로 ’올해의 협업곡‘ 부문에서 수상했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트뮤직 제공]