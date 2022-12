[DEEP 아카이브] 희망을 나누는 크리스마스 뉴스광장 1부 입력 2022.12.24 (07:04) 수정 2022.12.24 (07:08)

[앵커]



오늘은 크리스마스 이브입니다.



따뜻한 온정과 희망을 나눠온 크리스마스의 풍경들을 KBS 영상 자료를 통해 돌아봤습니다.



[리포트]



["가난하고 어렵던 시절 아이들에게 껌과 초콜릿을 나눠주던 미군들, 식량과 옷가지를 가져다주었던 미국은 그야말로 산타클로스였으며..."]



["귀여운 어린이들이 노래를 부르고 춤을 추고 이렇게 행복하게 씩씩하게 무럭무럭 자라나고 있습니다."]



["On behalf of the officer man of 7th infarnty division. I'd like to wish you all merry merry Christmas. Thank you."]



["수출 100억 달러 달성에 힘입어 국내 경기가 크게 좋아졌고, 서울 시내 백화점 평소의 두 배나 되는 손님들이 찾아들었습니다."]



["갈수록 우리나라에서도 이웃을, 불쌍한 자들을 도와주려는 마음이 증가되고 있다는 것을 여실히 느끼고 있습니다. 오늘 저녁에도 쉴 새 없이 많이 들어가고 있습니다."]



["산타 모자 사세요~ 셋이 쓰다가 하나가 죽어도 몰라요~ 아저씨 산타 모자 좀 사세요~"]



["종소리 울려라 종소리 울려~"]



["크리스마스가 되면 선물을 많이 받고 매우 좋지만 눈이 안 와서 매우 섭섭해요. 또 크리스마스가 자주자주 왔으면 좋겠어요."]



["최근 2년 동안의 경기 불황으로 후원금 등 온정의 손길이 끊긴데다가 물가는 계속 올라서 어려움은 더욱 커지고 있습니다."]



["우리 아이들을 밝고 건강하게 키우기 위해서는 많은 분들의 도움이 필요하다고 생각합니다."]



["산타 할아버지~!"]



["사랑을 나눴다는 게 가장 큰 행복으로 돌아오고 있습니다. 그래서 사랑을 나누면 두 배가 되고 행복도 두 배가 될 것 같습니다."]



["조금이나마 더 행복하고 의미 있는 크리스마스를 보냈으면 좋겠습니다."]

