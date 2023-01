아이유·정국, 美 롤링스톤 ‘역대 가장 위대한 가수 200’ 선정 입력 2023.01.02 (15:51) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

가수 아이유와 그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 미국 유명 음악지 롤링스톤이 선정한 역대 가수들 중 가장 위대한 200명 안에 들었다.



1일(현지시간) 롤링스톤은 사내 직원들과 주요 기고가들의 의견을 종합해 지난 100년간 대중음악계에서 활동한 가수를 대상으로 선정한 '역대 가장 위대한 가수 200'(The 200 Greatest Singers of All Time) 순위를 발표했다.



아이유는 팝스타 크리스티나 아길레라(141위), '컨트리 음악의 전설' 멀 해거드(138위), 미국 대중음악계 최고 권위 시상식 그래미 어워즈 8관왕에 오른 로린 힐(136위)을 제치고 135위에 올랐다.



롤링스톤은 "아이유는 2010년 히트곡 '좋은 날' 이후 한국 음악에서 가장 높은 평가를 받는 가수 중 한 명"이라며 "폭넓은 음역대와 강력한 전달력, 그리고 보사노바에서 90년대 실내 팝, 재즈에서 발라드로 쉽게 움직일 수 있는 다재다능함을 가졌다"고 소개했다.



정국은 191위에 이름을 올렸다.



롤링스톤은 "정국은 방탄소년단의 막내 멤버로, 다양한 활동을 하며 폭넓은 재능을 자랑한다"며 "어린 나이에 성공했음에도 매우 근면하고 겸손한 것으로 알려졌다"고 설명했다.



'역대 가장 위대한 가수 200' 1위는 그래미 트로피를 18차례나 들어 올리고, 1987년 여성 가수 최초로 미국 로큰롤 명예의 전당에 입성한 어리사 프랭클린이 차지했다.



'아이 윌 올웨이즈 러브 유'(I Will Always Love You)를 부른 '팝의 여왕' 휘트니 휴스턴이 2위에 올랐다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / KBS 홈페이지 캡처]

아이유·정국, 美 롤링스톤 ‘역대 가장 위대한 가수 200’ 선정

입력 2023-01-02 15:51:26 연합뉴스

가수 아이유와 그룹 방탄소년단(BTS)의 정국이 미국 유명 음악지 롤링스톤이 선정한 역대 가수들 중 가장 위대한 200명 안에 들었다.



1일(현지시간) 롤링스톤은 사내 직원들과 주요 기고가들의 의견을 종합해 지난 100년간 대중음악계에서 활동한 가수를 대상으로 선정한 '역대 가장 위대한 가수 200'(The 200 Greatest Singers of All Time) 순위를 발표했다.



아이유는 팝스타 크리스티나 아길레라(141위), '컨트리 음악의 전설' 멀 해거드(138위), 미국 대중음악계 최고 권위 시상식 그래미 어워즈 8관왕에 오른 로린 힐(136위)을 제치고 135위에 올랐다.



롤링스톤은 "아이유는 2010년 히트곡 '좋은 날' 이후 한국 음악에서 가장 높은 평가를 받는 가수 중 한 명"이라며 "폭넓은 음역대와 강력한 전달력, 그리고 보사노바에서 90년대 실내 팝, 재즈에서 발라드로 쉽게 움직일 수 있는 다재다능함을 가졌다"고 소개했다.



정국은 191위에 이름을 올렸다.



롤링스톤은 "정국은 방탄소년단의 막내 멤버로, 다양한 활동을 하며 폭넓은 재능을 자랑한다"며 "어린 나이에 성공했음에도 매우 근면하고 겸손한 것으로 알려졌다"고 설명했다.



'역대 가장 위대한 가수 200' 1위는 그래미 트로피를 18차례나 들어 올리고, 1987년 여성 가수 최초로 미국 로큰롤 명예의 전당에 입성한 어리사 프랭클린이 차지했다.



'아이 윌 올웨이즈 러브 유'(I Will Always Love You)를 부른 '팝의 여왕' 휘트니 휴스턴이 2위에 올랐다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / KBS 홈페이지 캡처]

기자 정보