대통령실 “한미, 美 핵 자산 운용 공동기획·공동실행 논의 중” 정치 입력 2023.01.03 (09:21) 수정 2023.01.03 (09:22)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

대통령실이 “한미 양국은 북핵 대응을 위한 미국 보유 핵 전력 자산의 운용에 관한 정보 공유, 공동 기획, 이에 따른 공동 실행 방안을 논의하고 있다”고 밝혔습니다.



바이든 미 대통령이 ‘한국과 공동 핵 연습을 논의하고 있느냐’는 질문에 ‘아니(No)’라고 답한 것과 관련한 설명입니다.



김은혜 대통령실 홍보수석은 오늘(3일) 서면브리핑에서 “바이든 대통령의 발언은, 로이터 기자가 거두절미하고 ‘핵전쟁 연습을 (논의)하고 있는지’ 물으니 당연히 ‘노(No)’라고 답할 수밖에 없는 것”이었다고 했습니다.



그러면서 “‘Joint nuclear exercise(핵전쟁 연습)’는 핵 보유국들 사이에서 가능한 용어”라고 덧붙였습니다.



지난해 11월 한미 국방장관이 참석한 제54차 한미안보협의회(SCM)에서 합의한 대로, 양국은 핵전력 운용 공동기획(Joint Planning)과 공동연습(Joint Exercise)을 검토하고 있다는 게 대통령실 설명인 것입니다.



바이든 미 대통령은 현지시각 2일 워싱턴에서 기자들과 만나 ‘지금 한국과 공동 핵 연습을 논의하고 있느냐(are you discussing joint nuclear exercises with South Korea right now?)’는 질문에 ‘아니(No)’라고 답했습니다.



앞서 윤석열 대통령은 조선일보와의 신년 인터뷰에서 “실효적 확장 억제를 위해 미국과 핵에 대한 공동기획, 공동 연습 개념을 논의하고 있고, 미국도 상당히 긍정적”이라고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

대통령실 “한미, 美 핵 자산 운용 공동기획·공동실행 논의 중”

입력 2023-01-03 09:21:41 수정 2023-01-03 09:22:01 정치

대통령실이 “한미 양국은 북핵 대응을 위한 미국 보유 핵 전력 자산의 운용에 관한 정보 공유, 공동 기획, 이에 따른 공동 실행 방안을 논의하고 있다”고 밝혔습니다.



바이든 미 대통령이 ‘한국과 공동 핵 연습을 논의하고 있느냐’는 질문에 ‘아니(No)’라고 답한 것과 관련한 설명입니다.



김은혜 대통령실 홍보수석은 오늘(3일) 서면브리핑에서 “바이든 대통령의 발언은, 로이터 기자가 거두절미하고 ‘핵전쟁 연습을 (논의)하고 있는지’ 물으니 당연히 ‘노(No)’라고 답할 수밖에 없는 것”이었다고 했습니다.



그러면서 “‘Joint nuclear exercise(핵전쟁 연습)’는 핵 보유국들 사이에서 가능한 용어”라고 덧붙였습니다.



지난해 11월 한미 국방장관이 참석한 제54차 한미안보협의회(SCM)에서 합의한 대로, 양국은 핵전력 운용 공동기획(Joint Planning)과 공동연습(Joint Exercise)을 검토하고 있다는 게 대통령실 설명인 것입니다.



바이든 미 대통령은 현지시각 2일 워싱턴에서 기자들과 만나 ‘지금 한국과 공동 핵 연습을 논의하고 있느냐(are you discussing joint nuclear exercises with South Korea right now?)’는 질문에 ‘아니(No)’라고 답했습니다.



앞서 윤석열 대통령은 조선일보와의 신년 인터뷰에서 “실효적 확장 억제를 위해 미국과 핵에 대한 공동기획, 공동 연습 개념을 논의하고 있고, 미국도 상당히 긍정적”이라고 말했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]