부산시 슬로건 후보 3개로 압축…13일 최종 결정 뉴스광장(부산) 입력 2023.01.04 (08:01) 수정 2023.01.04 (08:05)

'다이내믹 부산'을 대체할 부산의 새로운 도시 슬로건 후보가 3개로 압축됐습니다.



부산시는 시민 공모와 전문가 자문 등을 거쳐 새로운 슬로건 후보로 '부산이라 좋다'(Busan is Good), '모두를 연결하는, 부산'(Bridge for All, Busan), '진정한 도시, 부산'(True Place, Busan)을 선정했다고 밝혔습니다.



시는 오는 10일까지 부산 도시 브랜드 공식 플랫폼인 '상상 ON'을 비롯해 도시철도역과 부산역, 김해공항 등에서 선호도 조사를 벌인 뒤, 오는 13일 도시 브랜드 위원회에서 최종 결정합니다.

