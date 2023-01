9년 만의 소설집…김연수 작가가 말하는 ‘단편소설 즐기는 법’

I still make coffee for two.

- Zak Nelson

저는 여전히 커피를 두 잔 타요.

(사랑하는 이가 세상을 떠났지만, 마음은 여전히 그와 함께하고 있습니다.)



Never should have bought that

ring.

- Paul Bellows

사면 안 됐는데 말이야

그 반지.

(프러포즈할 때 나오는 반지가 떠오릅니다. 서양식 유머인 것 같습니다.)



It's pretty high. You go first.

- Alan Eagle

이거 참 꽤 높은데요. 먼저 가시죠.

(예의가 있는 것일까요? 없는 것일까요?)



Revenge is living well,

without you.

- Joyce Carol Oates

복수는 잘 사는 거지,

너 없이도.

(16부작 드라마에 나올 법한 대사 같습니다.)



Not Quite What I Was Planning: Six-Word Memoirs by Writers Famous and Obscure (Edited by Rachel Fershleiser and Larry Smith)에서 인용