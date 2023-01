“북 지령 반정부 활동” 진보인사 3명 수사…“사실 아니다” 뉴스 12 입력 2023.01.10 (12:37) 수정 2023.01.10 (12:45)

[앵커]



최근 국정원과 경찰이 진보당 제주도당 전·현직 간부와 농민단체 간부에 대해 잇달아 압수수색을 벌인 것으로 확인됐습니다.



북한의 지령에 따라 반정부 활동을 한 혐의를 받고 있는데, 당사자들은 정부를 비판한 것은 맞지만 북의 지령을 받아서 한 것은 아니라고 반박했습니다.



민소영 기자의 보도입니다.



[리포트]



제주 시내 한 주택가.



대문 앞을 지키는 경찰들이 압수수색용 상자를 안으로 전달합니다.



국가정보원과 경찰이 진보당 제주도당 전 간부 A 씨의 자택을 압수 수색한 겁니다.



당시 알려진 혐의는 국가보안법상 반국가단체 구성과 회합·통신 등 혐의.



한 달 뒤, 국정원과 경찰은 진보당 제주도당 현직 간부 B 씨와 농민단체 간부 C 씨에 대해서도 잇달아 압수수색을 벌였습니다.



방첩당국에 따르면 A 씨는 2017년, 캄보디아에서 북한의 대남 공작 부서인 문화교류국 소속 공작원을 만났습니다.



이때 받은 북 공작원의 지령에 따라 B 씨와 C 씨를 포섭해 지하 조직을 만들고, 북한과 통신하며 반정부 활동을 한 혐의 등을 받습니다.



당국은 "캄보디아에서 북한 공작원과 만난 사실 자체가 국가보안법상 회합통신에 해당해, 법 위반"이라며 "휴대전화 등 다른 압수물에 대해서는 국정원이 현재 분석 중으로, 결과에 따라 수사 대상이 확대될 수도 있다"고 전했습니다.



국가정보원은 "진행 중인 수사 사안에 대해서는 확인해줄 수 없다"고 밝혔습니다.



당사자들은 혐의를 강하게 부인하고 있습니다.



진보당 제주도당 관계자는 정부 비판 활동 등을 한 것은 맞지만, 북한의 지령을 받아서 한 것은 아니라고 반박했습니다.



농민단체 간부 C 씨는 "대응하지 않겠다"는 입장을 KBS에 전해왔습니다.



KBS 뉴스 민소영입니다.



촬영기자:양경배/그래픽:박미나

