'친환경 포장재' 제주 유망 스타트업 대표 구속기소…보조금 2억 부정수급 사회 입력 2023.01.11 (10:33) 수정 2023.01.11 (10:54)

제주의 한 20대 스타트업 즉 소규모 신생기업의 대표가 2억 원이 넘는 보조금을 부정하게 받아 빼돌린 혐의로 구속기소 됐습니다.



제주지방검찰청은 스타트업 업체 대표 23살 A 씨를 보조금관리법 위반과 사기, 사문서변조 등 혐의로 구속기소 했다고 오늘 밝혔습니다.



A 씨는 허위 증빙자료를 만들거나 가짜 직원을 등재하는 방법으로 공적 자금 2억 4천300만 원을 부정하게 받은 혐의를 받습니다.



A 씨가 세운 업체는 제주지역 언론에서 친환경 포장재 등을 개발하는 유망 기업으로도 소개되기도 했던 스타트업으로 알려졌습니다.



검찰에 따르면 A 씨는 2019년, 업체 의뢰를 받아 인플루언서 등을 통해 농산물 마케팅과 홍보를 대행하고, 농산물 유통 관련 앱을 개발한다는 업체 B 사를 세워 운영하다가 지난해 8월 폐업했습니다.



A 씨는 B 사를 운영 중이던 지난해 2월, 같은 사업장에 친환경 소재를 이용한 포장재 등을 개발하는 지금의 C 사를 세웠습니다.



검찰의 공소사실 요지를 보면, A 씨는 처음 'B 사'를 이용해 보조금을 받아 빼돌렸고, 보조금을 받아내기 위해 가족과 지인 명의로 실체가 없는 또 다른 '유령회사' D 사를 설립하기도 했습니다.



A 씨는 이렇게 만든 유령회사로부터 B 사가 마치 개발 자재를 납품받은 것처럼 허위 증빙자료를 만들어 한국농업기술진흥원의 보조금 2천100만 원을 받아 빼돌리기도 한 것으로 검찰은 확인했습니다.



A씨가 직원을 시켜 문서를 변조하기도 했던 사실도 검찰 수사에서 확인됐습니다. A 씨는 C 사 설립 시 사업자 등록을 위해, 직원을 시켜서 다른 사무실 임대차 계약서를 변조, 행사한 혐의도 받습니다.



여기에 가족과 지인을 C 사의 가짜 직원으로 등재해 기술보증기금의 일자리 창출 지원 프로그램에 따라 2억 천만 원 상당의 보증서를 받아내기도 한 것으로 드러났습니다. 검찰 측은 "A 씨가 이 보증서를 근거로 은행에서 상당한 금액을 대출받았다"고 덧붙였습니다.



또, 사업진행 의사나 능력이 없으면서도 허위로 C 사의 사업계획서를 작성해, 제주도 산하 모 사업추진단으로부터 보조금 천200만 원을 받기도 했습니다.



A 씨는 주변 사람들을 대상으로도 사기 행각을 벌여, 1억 7천800만 원에 달하는 거액을 가로챈 혐의도 받습니다.



건설사 대표와 친분을 앞세워 분양권을 매수해주겠다거나, 대포폰을 이용해 A 씨 본인이 마치 변호사인 것처럼 속여, 자신의 회사 직원에게서 수임료 명목으로 돈을 가로채는 수법 등을 사용한 사실이 검찰 수사에서 파악됐습니다.



한편 A 씨는 직원을 부당해고하고도 노동위원회의 구제명령(금전배상)을 이행하지 않아, 근로기준법 위반 혐의도 추가됐습니다.



검찰은 국가보조금 등을 통해 신생기업을 지원하는 사업이 많지만, 일부는 사업장 실사가 이뤄지지 않은 채 보조금 지급이 이뤄지고, 사후감독이 부실한 점이 이 같은 범행을 가능하게 한 것으로 보고 있습니다.



실제 A 씨는 여러 보조금 지원 사업에 응모했는데, 선정 과정에서 '사업장 실사가 이뤄지는 사업'에서는 탈락했다고 검찰은 밝혔습니다.



검찰 관계자는 "A 씨가 했다는 각종 사업 내용을 보면, 앱 개발이든 제대로 한 게 아무것도 없다시피 한다"면서 "국가보조금으로 신생기업을 지원하는 사업이 다수 존재하지만, 일부는 사업장 실사도 이뤄지지 않은 채 보조금이 지급되고 있고, 보조금이 집행된 뒤에도 사후감독 부실한 점이 확인됐다"고 설명했습니다.

