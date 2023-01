영국박물관 ‘한국음력설’ 썼다가 중국 누리꾼 집단공격 국제 입력 2023.01.22 (06:16)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

영국박물관이 '한국 음력 설'이라는 표현을 썼다가 중국 누리꾼의 집단 공격에 받고 있습니다.



영국박물관이 한국 설날 관련 행사를 홍보하면서 트위터 등에 'Korean Lunar New Year'(한국 음력 설)이라고 적은 것을 두고 중국 네티즌들이 폭주에 가까울 정도로 공격에 나선 것입니다.



영국박물관은 20일(현지시간) 저녁 'Celebrating Seollal 설맞이'라는 제목으로 한국 전통 음악·무용 공연과 한국관 큐레이터 설명 등의 행사를 했습니다.



영국박물관이 잘 알려지지 않은 'Seollal'(설날)을 행사 제목에 넣고 온라인에서 홍보하며 본문에 'Korean Lunar new Year'(이하 한국 음력 설)이라고 부연한 것을 두고 중국 네티즌들이 발끈했습니다.



트위터 등에는 'Chinese New Year'(이하 중국 설)이라고 해야 한다는 주장부터 한국이 중국 문화를 훔치는 걸 명성 높은 박물관이 돕고 있다거나, 앞으로 '메리 코리아 크리스마스'라고 하게 될 것이라는 등의 억지스러운 비난 글까지 관련 게시물이 올라오고 있습니다.



행사가 끝나고 영국박물관 트위터에서 관련 글이 없어지자 21일 기준 다른 최신 게시글에 비슷한 내용의 설날 관련 비난 댓글이 수천개가 달렸습니다.



영국박물관은 행사는 예정대로 진행했지만, 웹사이트 안내문에서 '한국 음력 설'이란 표현을 빼고 음력 설 기원에 관한 설명을 추가하는 등 일부 조정을 했습니다.



영국에선 '중국 설'이라는 표현이 널리 알려져서 학교, 상점 등에서도 많이 사용하지만 최근엔 한국, 베트남 등의 명절이기도 한 점을 고려해서 'Lunar New Year'(음력 설)로 바꾸는 추세입니다.



영국 총리실 등에서는 공식적으로 'Lunar New Year'(음력 설)이라고 쓰고 있습니다.

영국박물관 ‘한국음력설’ 썼다가 중국 누리꾼 집단공격

입력 2023-01-22 06:16:17 국제

영국박물관이 '한국 음력 설'이라는 표현을 썼다가 중국 누리꾼의 집단 공격에 받고 있습니다.



영국박물관이 한국 설날 관련 행사를 홍보하면서 트위터 등에 'Korean Lunar New Year'(한국 음력 설)이라고 적은 것을 두고 중국 네티즌들이 폭주에 가까울 정도로 공격에 나선 것입니다.



영국박물관은 20일(현지시간) 저녁 'Celebrating Seollal 설맞이'라는 제목으로 한국 전통 음악·무용 공연과 한국관 큐레이터 설명 등의 행사를 했습니다.



영국박물관이 잘 알려지지 않은 'Seollal'(설날)을 행사 제목에 넣고 온라인에서 홍보하며 본문에 'Korean Lunar new Year'(이하 한국 음력 설)이라고 부연한 것을 두고 중국 네티즌들이 발끈했습니다.



트위터 등에는 'Chinese New Year'(이하 중국 설)이라고 해야 한다는 주장부터 한국이 중국 문화를 훔치는 걸 명성 높은 박물관이 돕고 있다거나, 앞으로 '메리 코리아 크리스마스'라고 하게 될 것이라는 등의 억지스러운 비난 글까지 관련 게시물이 올라오고 있습니다.



행사가 끝나고 영국박물관 트위터에서 관련 글이 없어지자 21일 기준 다른 최신 게시글에 비슷한 내용의 설날 관련 비난 댓글이 수천개가 달렸습니다.



영국박물관은 행사는 예정대로 진행했지만, 웹사이트 안내문에서 '한국 음력 설'이란 표현을 빼고 음력 설 기원에 관한 설명을 추가하는 등 일부 조정을 했습니다.



영국에선 '중국 설'이라는 표현이 널리 알려져서 학교, 상점 등에서도 많이 사용하지만 최근엔 한국, 베트남 등의 명절이기도 한 점을 고려해서 'Lunar New Year'(음력 설)로 바꾸는 추세입니다.



영국 총리실 등에서는 공식적으로 'Lunar New Year'(음력 설)이라고 쓰고 있습니다.