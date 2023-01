“김정은, 트럼프에 ‘로켓맨’ 별명 괜찮지만 ‘리틀’은 No” 국제 입력 2023.01.24 (22:02) 수정 2023.01.24 (22:07)

김정은 북한 국무위원장이 과거 도널드 트럼프 미국 전 대통령이 그에게 붙인 별명 ‘리틀 로켓맨’(Little Rocket Man)을 두고 “로켓맨은 괜찮지만, 리틀은 안 괜찮다”고 언급했다는 뒷얘기가 알려졌습니다.



24일(현지시간) 비즈니스인사이더에 따르면 마이크 폼페이오 전 국무장관은 회고록 ‘한 치도 물러서지 말라, 내가 사랑하는 미국을 위한 싸움’(Never Give an Inch, Fighting for the America I Love)에서 이러한 일화를 전했습니다.



폼페이오 전 장관은 책에서 2018년 6월 12일 싱가포르에서 열린 북미 정상회담 오찬에서 오간 대화를 자세히 담았습니다.



회고록에 따르면, 당시 트럼프 전 대통령은 김 위원장에게 ‘엘턴 존이 누군지 아냐’고 물으며 그의 히트곡 ‘로켓맨’에서 별명을 따왔다고 설명했습니다.



폼페이오는 트럼프 전 대통령이 “이 곡(로켓맨)을 멋진 노래라고 하면서, 그 표현을 칭찬인 것처럼 말했다”고 회고록에 적었습니다.



이에 김 위원장을 비롯한 참석자 대부분이 웃음을 터뜨렸다고 덧붙였습니다.



특히 김 위원장은 “‘로켓맨’은 괜찮다(OK). ‘리틀’은 안 괜찮다(not OK)”고 농담했다고 폼페이오 전 장관은 회고했습니다.



폼페이오는 또 “나의 북한 친구(김정은)가 통굽 신발을 신었다는 것을 바로 알아차렸다. 그는 트럼프 대통령보다 1피트(약 30㎝) 작았다”며 “5피트 5인치 정도의 김 위원장은 말그대로 1인치도 양보할 수 없었다”고 적었습니다.



트럼프 전 대통령은 2017년 트위터에서 김 위원장을 ‘리틀 로켓맨’이라고 처음 언급했습니다. 대통령 재임 기간 유엔(UN) 총회 연설에서조차 이러한 표현을 공개적으로 사용했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

