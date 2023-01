2026 강릉 ITS 세계총회 실무준비위원회 구성 930뉴스(강릉) 입력 2023.01.30 (10:03) 수정 2023.01.30 (10:13)

2026년 강릉 ITS 세계총회를 성공적으로 치르기 위한 실무준비위원회가 구성됐습니다.



이번 실무준비위원회에는 강릉시와 국토교통부, ITS 한국협회 관계자 등 12명이 참여해 2024년 조직위원회 출범 전까지 기획과 홍보, 기술 등의 업무를 맡습니다.



2026 강릉 ITS 세계총회는 2026년 10월 19일부터 23일까지 닷새 동안 강릉 일대에서 개최돼 ITS 관련된 학술대회와 전시회 등이 펼쳐집니다.

