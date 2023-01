지적장애인 수당·근로소득 가로챈 40대 남녀 기소 930뉴스(대구) 입력 2023.01.30 (10:05) 수정 2023.01.30 (11:03)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소 이전기사 이전기사 다음기사 다음기사

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

대구지검 서부지청은 함께 사는 30대 지적장애인 여성을 상대로 장애수당 등을 가로채고 폭행한 혐의로 45살 A 씨를 구속기소 하고, 범행에 가담한 동거남 B 씨를 불구속기소 했습니다.



이들은 2016년 8월, 피해자 C 씨를 지적장애인으로 등록한 뒤 2021년 3월까지 C 씨의 장애수당 5천 백여만 원을 가로채고, C 씨가 노래방에서 일하며 번 돈 4천 2백여만 원도 빼앗은 혐의를 받고 있습니다.



검찰은 당초 B 씨를 피해자 폭행 혐의로 송치했지만 보완수사를 거쳐 횡령까지 확인했다고 밝혔습니다.

지적장애인 수당·근로소득 가로챈 40대 남녀 기소

입력 2023-01-30 10:05:39 수정 2023-01-30 11:03:26 930뉴스(대구)

대구지검 서부지청은 함께 사는 30대 지적장애인 여성을 상대로 장애수당 등을 가로채고 폭행한 혐의로 45살 A 씨를 구속기소 하고, 범행에 가담한 동거남 B 씨를 불구속기소 했습니다.



이들은 2016년 8월, 피해자 C 씨를 지적장애인으로 등록한 뒤 2021년 3월까지 C 씨의 장애수당 5천 백여만 원을 가로채고, C 씨가 노래방에서 일하며 번 돈 4천 2백여만 원도 빼앗은 혐의를 받고 있습니다.



검찰은 당초 B 씨를 피해자 폭행 혐의로 송치했지만 보완수사를 거쳐 횡령까지 확인했다고 밝혔습니다.