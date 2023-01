원조 보이그룹 ‘뉴키즈온더블록’, 재결성 15주년 대규모 팬미팅 입력 2023.01.31 (10:15) 수정 2023.01.31 (10:18) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

1980~90년대 전세계적으로 폭발적인 인기를 모은 원조 보이그룹 '뉴키즈온더블록'(New Kids On The Block)이 재결성 15주년을 기념한 대규모 팬미팅 행사를 연다.



미국의 5인조 그룹 뉴키즈온더블록은 30일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 "오는 5월26일부터 28일까지 사흘간 시카고에서 팬 컨벤션(팬 미팅)을 개최한다"고 발표했다.



시카고 NBC방송과 음악전문매체 '올액세스' 등은 뉴키즈온더블록이 올해로 재결성 15주년을 맞았다며 "팬 컨벤션을 시작으로 연말까지 다양한 축하 행사를 이어갈 계획"이라고 전했다.



'블록콘'(BLOCKCON)으로 이름붙은 이번 행사는 시카고 오헤어국제공항 인근 로즈몬트의 '도널드 E.스티븐스 컨벤션 센터'에서 열릴 예정이다.



뉴키즈온더블록은 "친밀한 분위기의 특별 콘서트, 팬들과의 대화, (히트곡) '아일비러빙유포에버'(I'll Be Loving You Forever) 제목을 딴 프롬(졸업 무도회) 테마의 파티 등이 준비될 것"이라고 일정을 설명했다.



원년 멤버 도니 월버그(53)는 "(재결성 이후) 지난 15년간 블록헤드 가족(팬클럽 회원)들과 함께 크루즈 여행부터 타운홀 미팅까지 다양한 이벤트를 가졌지만 '블록콘' 같은 행사는 아직 없었다"면서 "팬들과 꼬박 사흘을 같이 보내며 다양한 이벤트를 통해 긴밀히 소통하는 것보다 더 완벽하고 의미있게 재결성 15주년을 기념할 방법은 없을 것"이라고 말했다.



1984년 데뷔한 뉴키즈온더블록은 1988년 내놓은 앨범 '행잉터프'(Hangin' Tough)와 1990년 발매한 '스텝바이스텝'(Step By Step) 등이 공전의 히트를 기록하며 '시대의 아이콘'으로 자리 잡았다.



1992년 월드투어의 일환으로 서울 올림픽 체조경기장에서 내한공연을 펼치기도 한 이들은 1994년 전격 해체됐다가 14년 만인 2008년 재결성됐다.



뉴키즈온더블록 측은 이들이 데뷔 이후 전세계적으로 8천만장 이상의 앨범 판매고를 올렸으며, 재결성 이후 400만 장 이상의 콘서트 입장권을 판매했다고 밝혔다.



블록콘 티켓 예매는 다음달 3일 공식 시작되며 팬클럽 회원들은 2일부터 표를 살 수 있다.



[사진 출처 : 뉴키즈온더블록 공식 홈페이지 캡처]

원조 보이그룹 ‘뉴키즈온더블록’, 재결성 15주년 대규모 팬미팅

입력 2023-01-31 10:15:56 수정 2023-01-31 10:18:56 연합뉴스

1980~90년대 전세계적으로 폭발적인 인기를 모은 원조 보이그룹 '뉴키즈온더블록'(New Kids On The Block)이 재결성 15주년을 기념한 대규모 팬미팅 행사를 연다.



미국의 5인조 그룹 뉴키즈온더블록은 30일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 "오는 5월26일부터 28일까지 사흘간 시카고에서 팬 컨벤션(팬 미팅)을 개최한다"고 발표했다.



시카고 NBC방송과 음악전문매체 '올액세스' 등은 뉴키즈온더블록이 올해로 재결성 15주년을 맞았다며 "팬 컨벤션을 시작으로 연말까지 다양한 축하 행사를 이어갈 계획"이라고 전했다.



'블록콘'(BLOCKCON)으로 이름붙은 이번 행사는 시카고 오헤어국제공항 인근 로즈몬트의 '도널드 E.스티븐스 컨벤션 센터'에서 열릴 예정이다.



뉴키즈온더블록은 "친밀한 분위기의 특별 콘서트, 팬들과의 대화, (히트곡) '아일비러빙유포에버'(I'll Be Loving You Forever) 제목을 딴 프롬(졸업 무도회) 테마의 파티 등이 준비될 것"이라고 일정을 설명했다.



원년 멤버 도니 월버그(53)는 "(재결성 이후) 지난 15년간 블록헤드 가족(팬클럽 회원)들과 함께 크루즈 여행부터 타운홀 미팅까지 다양한 이벤트를 가졌지만 '블록콘' 같은 행사는 아직 없었다"면서 "팬들과 꼬박 사흘을 같이 보내며 다양한 이벤트를 통해 긴밀히 소통하는 것보다 더 완벽하고 의미있게 재결성 15주년을 기념할 방법은 없을 것"이라고 말했다.



1984년 데뷔한 뉴키즈온더블록은 1988년 내놓은 앨범 '행잉터프'(Hangin' Tough)와 1990년 발매한 '스텝바이스텝'(Step By Step) 등이 공전의 히트를 기록하며 '시대의 아이콘'으로 자리 잡았다.



1992년 월드투어의 일환으로 서울 올림픽 체조경기장에서 내한공연을 펼치기도 한 이들은 1994년 전격 해체됐다가 14년 만인 2008년 재결성됐다.



뉴키즈온더블록 측은 이들이 데뷔 이후 전세계적으로 8천만장 이상의 앨범 판매고를 올렸으며, 재결성 이후 400만 장 이상의 콘서트 입장권을 판매했다고 밝혔다.



블록콘 티켓 예매는 다음달 3일 공식 시작되며 팬클럽 회원들은 2일부터 표를 살 수 있다.



[사진 출처 : 뉴키즈온더블록 공식 홈페이지 캡처]

기자 정보