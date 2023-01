관광공사 “올해 관광트렌드는 ‘모멘트’…일상이 여행” 문화 입력 2023.01.31 (10:36) 수정 2023.01.31 (10:39)

한국관광공사는 빅데이터 분석 등을 통해 올해 관광 트렌드로 ‘모멘트’(M.O.M.E.N.T)를 제시했습니다.



모멘트는 ▲ 로컬관광(Meet the local) ▲ 아웃도어·레저여행(Outdoor·leisure travel) ▲ 농촌 여행(Memorable time in rural area) ▲ 친환경 여행(Eco-friendly travel) ▲ 체류형 여행(Need for longer stay) ▲ 취미 여행(Trip to enjoy hobbies)의 영문 앞글자를 딴 것입니다.



관광공사는 코로나19 사태로 억눌렸던 여행수요가 정상화되며 일상의 매 순간이 여행이 될 수 있다는 뜻이라고 설명했습니다.



관광공사는 빅데이터 분석 결과 지역 맛집이나 특산품, 현지에서만 경험할 수 있는 문화·역사 체험 등 지역 고유의 여행 콘텐츠에 대한 관심이 높아지고 있다고 분석했습니다.



또 걷기, 등산 등 야외활동과 서핑, 골프, 테니스 등 레저스포츠에 대한 관심이 체험여행으로 이어지고 있으며, 자신만의 취미를 즐기기 위한 경우도 늘어나고 있다고 평가했습니다.



아울러 재택·원격근무 증가로 일과 생활의 경계가 무너지며 한 달 살기, 워케이션(Work+Vacation) 등 거주지가 아닌 다른 지역에서 오래 살아보는 여행도 증가하는 추세로 분석됐습니다.



[사진 출처 : 관광공사 제공]

