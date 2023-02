‘서울, 마이 소울’ vs ‘서울포유’…새 슬로건은?

서울시의 새 슬로건이 이번 달에 결선 투표로 결정됩니다.결선 투표에 오른 후보는 '서울 마이 소울'(Seoul, my soul)과 '서울포유'(Seoul for you)입니다.서울시는 오늘(3일) '서울시 신규 도시 브랜드 슬로건 선호도 조사'를 발표했습니다.그 결과, 'Seoul, my soul'이 가장 많은 표를 받았습니다.'Seoul, my soul'이 14만 8천여 표(37.3%)를 받아 1등을 차지했다고 서울시는 설명했습니다.1위보다 9천 641표 적은 13만 8천여 표를 받은 'Seoul for you'가 2위였고, 'Amazing Seoul' 7만여 표, 'Make it happen, Seoul' 4만여 표 순이었습니다.내·외국인의 선호 슬로건은 다르게 조사됐습니다.내국인의 38%는 'Seoul for you'를, 외국인 중 44.2%는 'Seoul, my soul'을 가장 많이 선호하는 것으로 조사됐습니다.서울시는 1, 2위 간 표차가 총 투표 수의 2.4%로 근소한 차이고 국내·외 선호 슬로건이 달라 추가적인 의견 수렴이 필요하다고 판단해, 이번 달 안에 최종 결선 투표를 해 새 슬로건을 결정하겠다고 설명했습니다.