방탄소년단(BTS), 오늘 그래미 3번째 도전 국제 입력 2023.02.06 (05:43) 수정 2023.02.06 (06:00)

그룹 방탄소년단(BTS)이 한국 시각으로 오늘 오전 미국 최고 권위의 대중음악 시상식 '제65회 그래미 어워즈'(Grammy Awards)에서 수상을 위한 세 번째 도전에 나섭니다.



방탄소년단은 올해 시상식에서 '베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스'(Best Pop Duo Group Performance)와 '베스트 뮤직비디오'(Best Music Video) 부문 후보에 올랐습니다.



또한 방탄소년단이 협업한 곡 '마이 유니버스'(My Universe)가 수록된 밴드 콜드플레이 9집 '뮤직 오브 더 스피어스'(Music Of The Spheres)가 4대 본상 '제너럴 필즈'(General Fields) 가운데 하나인 '앨범 오브 더 이어'(Album Of The Year) 후보에 포함됐습니다. 이 부문에서는 피처링 참여 아티스트, 송라이터, 엔지니어 모두를 수상자(Winner)로 기록합니다.



이에 콜드플레이가 수상하면 방탄소년단은 '앨범 오브 더 이어' 수상 기록도 갖게 됩니다.



방탄소년단은 앞서 제63회와 제64회 시상식에서도 글로벌 히트곡 '다이너마이트'(Dynamite)와 '버터'(Butter)로 '베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스' 부문 후보에 올랐지만 아쉽게도 수상하지는 못했습니다. 이에 이들의 그라모폰(그래미 트로피) 도전은 이번이 세 번쨉니다.



'베스트 팝 듀오 그룹 퍼포먼스' 부문에서는 방탄소년단 외에 아바, 카밀라 카베요·에드 시런, 포스트 말론·도자 캣, 샘 스미스·킴 페트라스 등 쟁쟁한 팝스타들이 경쟁하고 있습니다.



한국어 노래 '옛 투 컴'(Yet To Come)으로 최종 후보에 올라 눈길을 끈 '베스트 뮤직비디오' 부문에서는 방탄소년단 말고도 아델, 도자 캣, 켄드릭 라마, 해리 스타일스, 테일러 스위프트 등 내로라하는 스타들이 후보로 이름을 올렸습니다.



방탄소년단은 맏형 진이 지난달 입대해 완전체 팀 활동을 잠시 멈춘 만큼, 이번 시상식에는 참석하지 않는 것으로 알려졌습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 빅히트뮤직 제공]

