‘부하 성폭행 혐의’ 해군 대령, 파기환송심서 징역 8년 법정구속 사회 입력 2023.02.10 (16:45) 수정 2023.02.10 (16:50)

성소수자인 여성 부하를 성폭행한 혐의로 기소된 해군 대령이 파기환송심에서 실형을 선고받고 구속됐습니다.



서울고법 형사8부(부장판사 배형원 이의영 배상원)는 오늘(10일) 군인 등 강간치상 혐의로 기소된 A 대령의 파기환송심에서 1심과 마찬가지로 징역 8년을 선고했습니다.



재판부는 “함정에서 지배적 권력을 가진 피고인이 자신의 지시에 절대적으로 복종할 수밖에 없는 초급 장교인 피해자를 상대로 범행했다”며 “죄질이 매우 나쁘다”고 질타했습니다.



그러면서 “평소 신뢰하던 지휘관에게서 범행을 당한 피해자는 깊은 무력감과 형언할 수 없는 큰 고통을 겪었을 것으로 보이고, 이로 인한 피해가 현재까지도 회복되지 못한 것으로 보인다”며 “피고인은 범행을 부인하고 피해자에게 용서받지도 못했다”고 지적했습니다.



불구속 상태로 재판을 받던 A 대령은 실형 선고와 함께 법정 구속됐습니다.



A 대령은 중령으로 함장 직책을 맡았던 2010년 부하인 중위 B 씨를 성폭행해 외상후스트레스장애를 앓게 한 혐의를 받습니다.



B 씨는 뒤늦게 피해를 신고해 2017년 A 대령에 대한 공소가 제기됐습니다.



1심은 유죄를 인정해 징역 8년을 선고했지만 고등군사법원에서 열린 2심은 피해자의 진술에 신빙성이 부족하다는 이유로 무죄로 판결했습니다.



대법원은 피해자가 수사기관부터 법정에서까지 A 대령의 가해 사실을 일관되게 진술했는데도 신빙성이 없다고 판단한 원심은 잘못됐다며 지난해 3월 사건을 파기했습니다.



원칙적으로 대법원이 파기한 사건은 원심 법원에 돌려보내야 하지만, 지난해 7월 1일 고등군사법원이 폐지돼 서울고법이 파기환송심을 맡았습니다.



성소수자인 B 씨는 이 사건과 별도로 함선 내에서 다른 상급 장교 C 소령에게 성폭행을 당해 원치 않는 임신을 한 뒤 중절 수술을 했다고도 신고했지만 가해자로 지목된 장교는 대법원에서 무죄 판결을 확정받았습니다.



B 씨는 C 소령의 범행으로 피해를 본 뒤 고통에 시달려 A 대령에게 보고하고 상담을 받는 과정에서 재차 A 대령에게 범행을 겪었다고 진술했는데 결과적으로 C 소령에 대한 진술만 신빙성이 인정되지 않았습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

