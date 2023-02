‘부정 채용’ 당사자가 강단에 선다고? 무너지는 경북대

경북대는 국가공무원법을 아주 소극적으로 해석하고 있습니다. 경북대는 국가공무원법을 아주 소극적으로 해석하고 있습니다.

2021년 경북대 국악학과에서가 벌어졌습니다. KBS가 수 차례 제기한 부정 채용 의혹들은 대부분 사실로 밝혀졌고, 수사와 재판 끝에 채용 비리를 주도한 현직 A, B 교수 두 사람은 징역형을 선고받았습니다. 그리고 그 '부정한 채용 과정'으로 뽑힌 C 교수도로 기소돼 재판이 시작됐습니다.그런데 C 교수는 1학기에도 수업을 합니다. '비리 과정'으로 채용된데다, 스스로도 또 다른 채용 비리에 연루된 혐의를 받는 이가 여전히 교단에 설 수 있는 이유는 뭘까요?2021년 상반기, 경북대 국악학과에서 새 교수를 뽑는 교수 공채가 진행됩니다. 현직 A, B 교수는 자신들과 친한 C 씨를 신임 교수로 뽑기 위해 공채 과정 전반을 조작했습니다.먼저 C 씨에게 공채 일정을 미리 알려줘, 독주회 등 경력을 쌓을 수 있도록 도왔고요. 심사 기준과 배점을 C 씨에게 유리하도록 조작했습니다. 실제 심사에서도 C 씨에겐 최고점을, 경쟁자들에겐 최하점에 가까운 낮은 점수를 주는 등 부정 채용 전반을 주도했습니다. 현직 교수들의 담합 속에 C 씨는 교수 자리를 차지할 수 있었습니다. 하지만 범행은 들통났고 A, B 두 사람은 구속됐습니다. 지난해 11월 1심 재판부는며 두 사람에게 각각 징역 10월에 집행유예 2년을 선고했습니다.그리고 지난 10일, 부정 채용 당사자인 C 씨의 재판도 시작됐습니다. 검찰은 첫 재판에서 C 씨가 A, B의 도움을 받아 부정 채용됐고, 또고 밝혔습니다.언젠가부터 우리 사회의 주요 화두가 된 공정. 하지만 1심 판결문과 검찰의 공소사실을 종합해보면,문제는 C 교수가 여전히 교단에 선다는 겁니다. C 교수는 다음 달 시작하는 2023학년도 1학기에 학부와 대학원 등 14개 수업을 담당하게 됩니다.이는 학교가 C 교수에 대해 아무런 행정 조치를 내리지 않았기 때문입니다. 국립대 교수가 적용받는 국가공무원법은 형사사건으로 기소된 사람을 직위를 해제할 수 있도록 규정하고 있습니다. 다만 이게 '해야한다'가 아니라 '아니할 수 있다'로 돼 있다 보니 강제성이 없습니다. 그래서 경북대는 C 교수에 대해 직위해제조차 하지 않은 채 그냥 둔 겁니다.때문에 C 씨는 여전히 '교수' 직위를 갖고 있고, 그래서 수업을 해야 할 의무가 있습니다. (경북대 교수는 안식년이거나 질병 같은 특별한 사정이 없으면 수업을 해야 한다고 합니다.)이에 대해 학교 측은면서이라고 밝혔습니다.하지만 현실적으로 형사 재판을 받는 피고인이 수업을 제대로 하기는 힘듭니다. 게다가 C 교수의 사건의 경우, 연계된 A, B 교수의 자백과 판결 전반을 봤을 때 C 교수 역시도 유죄를 선고받을 확률이 높습니다. 당연히 학생들이 피해 볼 가능성도 크죠.그 때문에 학과 안팎에선 학교 측의 안일한 일 처리를 비판하는 목소리가 나옵니다. 제 식구 감싸기인지, 우물쭈물 느린 행정 때문인지, 이유가 뭐가 됐든 결국 학교가 학생들의 피해를 키우고 있다는 겁니다.한편 C 교수의 첫 재판에서 변호사는 "사건 내용을 충분히 숙지하지 못했으니 다음 기일까지 여유를 달라."고 요청했습니다. 이를 두고 일각에서는 C 교수가 수업을 맡게 된 1학기 중에 선고가 나지 않도록, 일부러 재판 기간을 늘리는 꼼수 아니냐며 비판하고 있습니다.이 사건의 가장 큰 피해자는 학생들입니다. 특히 예술계, 국악계에서는 '스승으로 섬긴다'는 뜻의 '사사(師事)'라는 특별한 표현을 쓸 정도로 스승과 제자의 관계는 각별합니다.그런데 학생들은을 스승으로 모셔야 합니다. 유죄 판결이 나고, 징역형 이상이 선고되면 C 교수는 해임될 겁니다. 자신의 경력과 미래가 걸린 중요한 재판을 하면서 제대로 된 강의가 가능할까요? 수업 분위기는 괜찮을까요? 음주운전이나 개인 비리 등으로 재판받는 교수에게 미래를 맡기는 것도 마땅찮은데, 자질 검증조차 되지 않은 인물에게 미래를 맡겨야 하는 학생들은 무슨 죄인가요?공정의 가치를 내팽개친 교수들, 그들의 죗값은 그들이 치르겠지만, 지방 거점 국립대의 위상과 역할을 믿고 입학했다가 비리 혐의 교수들과 엮인 학생들은 정말 애꿎은 피해자가 되고 말았습니다.내부 개혁에 무감각한 경북대학교 역시 비판을 피하기 어렵습니다.지난해 여름, 현직 교수 2명이 구속됐을 때도, 11월 1심에서 유죄 선고를 받았을 때도 학교 측의 공식 입장은 없었습니다. '물의를 끼쳐 죄송하다'는 등의 사과는 바라지도 않았습니다. 좋은 개혁안을 내놓지는 못하더라도 "교수 채용 방식에 문제점이 있는지 들여다 보겠다." 정도의 입장이라도 나올 거라 기대했건만, 묵묵부답이었죠. 학교가 문제를 예방하기는커녕, 일어난 문제도 그냥 두고 피해를 키우고 있는 겁니다.국악학과 말고도 비슷한 일이 많았습니다. 지역 거점 국립대 가운데 경북대 교직원의 비위 행위가 가장 많이 적발됐다는 사실이 지난해 국정감사에서 밝혀졌습니다. 국악학과 말고 다른 과에서도 채용 비리 의혹이 터져 나왔습니다. 하지만 학교의 반응은 언제나 묵묵부답입니다. 이를 두고 내부에서도 비판의 목소리가 나옵니다. 학교가 제 식구 감싸기 식으로 내버려 두면서, 사태를 키우는 사례가 너무 많다는 거죠.과거 한때 전국 최고 수준의 대학이었지만, 시대의 변화 속에 과거의 위상을 많이 잃어버린 경북대. 하지만 경북대가 내부 개혁엔 눈 감고 '수도권 집중화' 등 남 탓하기에 바쁜 사이, 내부에선 '공정'과 신뢰, 권위가 사라지고 있었습니다. 학교 측의 계속되는 나 몰라라 태도에, 경북대의 위상은 더 빠르게 무너질 겁니다.