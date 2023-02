‘너티 프로페서’ 美 여배우 스텔라 스티븐스 별세…향년 84세 입력 2023.02.18 (15:57) 연합뉴스

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

1960년대 미 코미디 영화 '너티 프로페서'(The Nutty Professor)로 잘 알려진 여배우 스텔라 스티븐스가 17일(현지시간) 타계했다. 향년 84세.



AP 통신 등 현지 매체들은 스티븐슨이 치매를 일으키는 알츠하이머와 오랫동안 투병하다 이날 로스앤젤레스 자택에서 숨을 거뒀다고 전했다.



1938년생인 그녀는 16살 때 결혼한 뒤 이듬해 아들을 낳았다. 이 아들이 유명 영화배우이자 감독인 앤드루 스티븐스다.



그녀는 1959년 처음 출연한 영화 '세이 원 포 미'(Say One for Me)에서 가장 유망한 신인으로 골든 글로브상을 수상했다. 플레이보이지 모델로도 활동했다.



'더 너티 프로페서'에서 여학생으로 출현한 스티븐슨은 '걸스! 걸스! 걸스!'(Girls! Girls! Girls!)에서는 엘비스 프레슬리, '하우 투 세이브 어 메리지 앤드 루인 유어 라이프'(How to Save a Marriage and Ruin Your Life)에서는 딘 마틴의 상대역을 맡는 등 당대 최고 스타들과 호흡을 맞췄다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]

‘너티 프로페서’ 美 여배우 스텔라 스티븐스 별세…향년 84세

입력 2023-02-18 15:57:46 연합뉴스

1960년대 미 코미디 영화 '너티 프로페서'(The Nutty Professor)로 잘 알려진 여배우 스텔라 스티븐스가 17일(현지시간) 타계했다. 향년 84세.



AP 통신 등 현지 매체들은 스티븐슨이 치매를 일으키는 알츠하이머와 오랫동안 투병하다 이날 로스앤젤레스 자택에서 숨을 거뒀다고 전했다.



1938년생인 그녀는 16살 때 결혼한 뒤 이듬해 아들을 낳았다. 이 아들이 유명 영화배우이자 감독인 앤드루 스티븐스다.



그녀는 1959년 처음 출연한 영화 '세이 원 포 미'(Say One for Me)에서 가장 유망한 신인으로 골든 글로브상을 수상했다. 플레이보이지 모델로도 활동했다.



'더 너티 프로페서'에서 여학생으로 출현한 스티븐슨은 '걸스! 걸스! 걸스!'(Girls! Girls! Girls!)에서는 엘비스 프레슬리, '하우 투 세이브 어 메리지 앤드 루인 유어 라이프'(How to Save a Marriage and Ruin Your Life)에서는 딘 마틴의 상대역을 맡는 등 당대 최고 스타들과 호흡을 맞췄다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]

기자 정보