합참 "미측에 '일본해' 표기 '공해상'으로 수정 요구" 정치 입력 2023.02.23 (10:58) 수정 2023.02.23 (11:01)

어제 동해 공해상에서 실시된 한미일 3국 훈련 장소를 미국 측이 '일본해'라고 표기한 데 대해 우리 군이 수정을 요구했습니다.



이성준 합동참모본부 공보실장은 오늘(23일) 정례브리핑에서 "미 인도-태평양 사령부는 '일본해'라고 표기하였고 아직 그것을 변경하지 않은 상태로 확인했다"며, "한국은 미국 측에 그러한 사실을 수정해줄 것을 요구했다"고 밝혔습니다.



이와 관련해 합참 관계자는 "'일본해' 표기를 '공해상'으로 수정해 달라고 요구했다"고 설명했습니다.



앞서 한미일은 어제 독도에서 동쪽으로 약 180km 떨어진 공해상에서 북한의 탄도미사일 발사를 가정한 방어 훈련을 진행했습니다.



이 과정에서 미군 측은 보도자료에 훈련 장소를 'Sea of Japan', 즉 일본해로 표기했습니다.



합참은 미국 측이 쓰고 있는 일본해 표기 명칭은 미 인도-태평양 사령부가 기본적으로 사용하는 표기인 것으로 알고 있다고 덧붙였습니다.



미군은 지난해 10월엔 한미 연합 훈련 관련 발표문에서 '동해'라고 표기했다가 일본 측의 항의를 받고, 이후 발표에서 '한국과 일본 사이 수역(waters between Korea and Japan)'으로 고친 적이 있습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 합참 제공]

입력 2023-02-23 10:58:51 수정 2023-02-23 11:01:01 정치

