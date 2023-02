日언론 “북한 사이버 요원, 미일 IT기업에 잠입…정보 탈취도” 국제 입력 2023.02.28 (13:42) 수정 2023.02.28 (13:45)

북한이 사이버 공격 요원의 국적을 속여 미국과 일본 등의 IT 기업에 기술자로 잠입시키고 있다고 일본 산케이신문이 보도했습니다.



보도에 따르면 중국에 사는 북한 IT 기술자가 지난해 한국인을 가장해 일본 효고현의 방재 애플리케이션 수정 업무를 맡은 사실이 현지 경찰 수사에서 드러났습니다.



일본 경찰은 북한 기술자의 애플리케이션 업무 수주를 북한의 외화벌이 사업의 일환으로 추정했습니다.



미국 샌프란시스코에서 가상화폐를 다루는 기업가는 지난해 연방수사국(FBI)으로부터 자신이 고용한 IT 기술자가 북한 공작원으로 월급 수만 달러를 북한에 보내고 있다는 통보를 받았다고 현지 언론은 보도했습니다.



이 기술자는 자신이 중국인이라고 말한 것으로 알려졌습니다.



북한은 7천여 명의 사이버 요원을 보유하고 있는데 이들은 외화벌이뿐 아니라 사이버 테러와 기밀정보 수집, 가상화폐 탈취 등도 하고 있습니다. 해외 거점에서 활동하는 북한 요원들은 20대가 중심으로 10∼20명 단위로 해외에 파견됩니다.



산케이는 “북한은 동남아시아 등 거점에 있는 사이버 요원들에게 일감을 맡겨 연간 수억 달러의 외화를 버는 것으로 보인다”고 전했습니다.



미국 블록체인 분석업체 체이널리시스는 지난 1일 발간한 ‘2023 가상화폐 범죄 보고서’에서 북한 연계 해커들이 지난해 한 해 동안 가상화폐 16억 5천만 달러, 약 2조 250억 원을 훔쳤다고 발표했습니다.



유엔 등에 따르면 북한은 핵·미사일 개발에 필요한 자금을 해킹·가상자산 탈취 등 불법 사이버 활동을 통해 벌어들이고 있습니다.



[사진 출처 : 게티이미지뱅크]

