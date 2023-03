‘나 하나의 사랑’·‘청실홍실’ 부른 가수 송민도 미국서 별세 입력 2023.03.01 (13:57) 연합뉴스

1950년대 히트곡 '나 하나의 사랑'과 국내 최초의 드라마 주제가 '청실홍실'을 부른 가수 송민도가 지난달 28일 미국에서 별세했다. 향년 100세.



1일 박성서 대중음악평론가에 따르면 1923년생인 고인은 미국의 한 요양원에서 지내다가 3∼4일 전 건강이 위중하게 악화해 호스피스 병동으로 옮겨진 뒤 세상을 떠났다.



경기도 수원에서 태어난 고인은 평안남도 삼화보통학교와 서울 이화고녀(현 이화여고)를 졸업했다. 학업을 마치고 만주 용정에서 유치원 보모 생활을 잠시 한 뒤 결혼 후 연길로 거처를 옮겼다. 1945년 광복 이후 가족과 함께 서울로 돌아왔다.



송민도는 서울에 온 지 2년 만인 1947년 24세의 나이에 중앙방송국(현 KBS) 전속가수 모집에 응시했다. 당시로는 아이를 둔 주부가 가수에 도전한다는 것이 무척 이례적이었지만 남편이 먼저 제안해 용기를 냈다.



송민도는 이때 이예성, 원방현, 김백희, 옥두옥 등과 함께 방송국 전속가수 1기생으로 발탁돼 3개월간의 교육을 받은 뒤 데뷔곡 '고향초'를 냈다. 그런데 당시 음반사에서 '송민도'라는 이름이 남자 같다며 본인에게 알리지도 않고 '송민숙'으로 표기했다고 한다. '고향초'는 이후 한국전쟁의 비극적인 상황과 맞물려 큰 인기를 끌었다.



박성서 평론가는 "송민도는 정작 '고향초'가 얼마나 히트했는지 당시에는 알지 못했다"며 "3년 뒤 한국전쟁이 발발해 부산에서 피난 생활을 하던 중 남녀노소가 이 노래를 부르는 것을 보고 눈물겨웠다고 회고했다"고 전했다.



송민도는 부산 피난생활 중 만난 작곡가 손석우로부터 페티 페이지의 '아이 웬트 투 유어 웨딩'(I Went to Your Wedding)을 번안한 '눈물의 왈츠'를 받아 취입했다.



서울 수복 이후에는 북진하는 국군을 따라 위문공연 활동을 펼쳤다. 휴전 이후인 1956년 우리나라 드라마 주제가 1호 '청실홍실'을 가수 안다성과 함께 불러 발표했다.



송민도는 '청실홍실'에 이어 '나 하나의 사랑'도 히트시켰다. '나 혼자만이 그대를 알고 싶소'로 시작하는 이 노래의 가사를 모티브로 삼아 영화와 소설이 만들어지며 고인의 대표곡으로 남았다.



고인은 1960년대에도 '목숨을 걸어놓고', '여옥의 노래', '서울의 지붕 밑', '하늘의 황금마차', '카츄샤의 노래' 등을 발표해 인기를 누렸다. '카츄샤의 노래'는 1960년 제작된 영화 '카츄샤'의 주제가이기도 하다.



송민도는 1963년 가수 남일해·고대원을 비롯해 무용단과 밴드 등을 거느린 '백만불쇼단'을 결성해 단장을 맡았다. 쇼는 큰 인기를 끌었지만 재정난으로 5년 만인 1968년 백만불쇼단을 접었다.



그는 1971년 미국으로 떠나 로스앤젤레스 오렌지카운티에서 생활했다. 2006년 KBS '가요무대' 1천 회 특집 출연을 위해 잠시 한국을 찾기도 했다. 2014년에는 남이섬 노래박물관 앞에 대표곡 '나 하나의 사랑' 노래비도 세워졌다. 제막식에는 작곡가 손석우를 비롯해 가수 금사향·안다성·한명숙·한상일 등이 참석했고, 송민도는 미국에 머물고 있어 함께하지 못했다.



트롬본 연주인으로 KBS 경음악단장을 역임한 작곡가 송민영이 그의 남동생이고, 1970년대 그룹 드래곤스의 키보디스트 서동헌이 장남이다. 그동안 서동헌이 미국에서 고인을 돌봐온 것으로 알려졌다.



고인이 17년 전 출연한 '가요무대' 제작진은 올해 4월 그의 100번째 생일을 앞두고 '송민도 100세 특집'을 논의 중이었지만, 갑작스러운 별세로 추모 무대 형식으로 논의를 이어갈 예정이다.



박성서 평론가는 "송민도는 당시 '꾀꼬리 같은 미성'의 가수가 각광받던 시대에 허스키한 음색을 구사하며 가요계에 등장했다"며 "애상이 깃든 부드러운 저음과 특유의 지적인 분위기로 높은 인기를 구가했다"고 설명했다.

