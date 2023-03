바흐무트 함락 직전?…최전선에 드론을

댓글

[앵커]



우크라이나 전쟁이 1년을 넘어선 가운데 동부전선에서 봄 대격전이 예상됩니다.



치열한 교전이 계속되고 있는 동부 요충지 바흐무트는 러시아군의 점령이 목전에 다가왔다는 분석인데요.



우크라이나 전황, 그리고 러시아의 공세에 맞선 후방의 지원을 김귀수 특파원이 취재했습니다.



[리포트]



최대 격전지 바흐무트.



7만 명이 살던 작은 도시에 민간인은 거의 남아 있지 않습니다.



[스비틀라나/바흐무트 인근 주민 : "마지막까지 머물렀지만 떠나야 됩니다. 계속 있고 싶었지만 그럴 수가 없어요. 이웃 아파트가 얼마전 파괴됐습니다. 이제 떠날 시간입니다."]



우크라이나군의 상황은 좋지 않습니다.



러시아군의 총공세에 일부 부대에 철수 명령이 내려졌습니다.



주력 부대는 남아있지만 전략적 후퇴를 고민하고 있는 것으로 전해집니다.



[우크라이나 공중정찰부대 지휘관 : "우리 부대는 바흐무트를 떠나 다른 장소로 이동하라는 명령을 받았습니다."]



러시아군은 바흐무트 북쪽과 남쪽에서 맹렬한 공격을 퍼붓고 있습니다.



러시아 용병 집단 와그너그룹의 수장 예브게니 프리고진은 자신들이 바흐무트를 사실상 포위했다고 주장했습니다.



[예브게니 프리고진/와그너그룹 수장 : "와그너 부대는 사실상 바흐무트를 포위했습니다. 우크라이나군에게 열려 있는 도로는 하나 뿐입니다."]



이 곳을 차지하면 러시아는 주변 돈바스 공업지역을 장악하게 됩니다.



이뿐만 아니라 동부 도네츠크주의 주요 도시인 크라마토르스크와 슬라뱐스크로 진격할 수 있는 교두보를 확보합니다.



우크라이나는 봄 대반격을 준비하고 있습니다.



수백대의 서방 탱크가 도착하고, 실전 배치되면 최전선에서 러시아군 점령지를 수복할 수 있을 것으로 기대합니다.



후방에서도 승리를 위한 싸움을 함께 하고 있습니다.



'Arm Women Now' '전장의 여성'이라는 이름의 NGO.



벽면에는 여성 군인들의 사진이 붙어 있고, 한쪽엔 군복이 쌓여 있습니다.



[이리나 니코라크/'Arm Women Now' 대표 : "여기에 있는 건 (여성) 군복의 일부입니다."]



이 단체는 여성들의 참전이 많아지자 여성의 신체적 특성을 고려한 군복과 군화 등을 제작해 지원하고 있습니다.



현재 군 복무중인 우크라이나 여성은 8만 여명, 이중 8천 명 정도는 최전선에서 러시아군과 싸우고 있는 것으로 알려졌습니다.



[이리나 니코라크/'Arm Women Now' 대표 : "이제 우크라이나 여성들은 자신과 자녀를 위해, 국가에서 살아갈 권리를 위해 언론의 자유와 민주주의를 위해, 자유로운 국가를 위해, 우리가 지금까지 살아온 권리를 위해 싸우고 있습니다."]



키이우 시내의 한 NGO 건물, 사무실 한쪽엔 러시아군에게서 노획한 무기들이 장식돼 있습니다.



우크라이나인들은 이걸 '트로피'라고 부릅니다.



특히 눈에 띄는 건 드론.



["(이게 자폭 드론인가요?) 예."]



후방을 향한 러시아의 자폭 드론 공격은 더 이상 뉴스거리도 아닙니다.



자폭 뿐만 아니라 적의 위치를 파악해 아군의 공격을 유도하기 위한 필수 장비가 된 드론.



그래서 이번 전쟁을 최초의 '드론 전쟁'이라고도 하는데 이 곳에서 우크라이나군에 드론을 보내고 있습니다.



[자원 봉사자 : "우리는 조국의 승리를 위해 이 드론을 최전선의 우리 병사들에게 보내고 있습니다."]



다른 사무실에선 자원봉사자가 뭔가를 가방에 포장하고 있습니다.



전선의 병사들에게 보낼 구급상자입니다.



전 세계의 지원을 받아 드론과 무선 통신장비, 야시경 등을 마련해 최전선에 지원하고 있습니다.



[안드리 슈발로프/세르히 프리툴라 재단 관계자 : "지원해주시는 분 개개인에게 인사를 드릴 수 없지만 너무 감사합니다. 우크라이나에 대한 세계의 지원에 감사드립니다."]



전쟁은 끝날 줄 모르고 불안함도 여전합니다.



하지만 우크라이나 사람들은 언젠가 다가올 평화, 그것도 정의로운 평화를 꿈꾸고 있습니다.



우크라이나 키이우에서 김귀수입니다.

바흐무트 함락 직전?…최전선에 드론을

입력 2023-03-04 22:10:49 수정 2023-03-04 22:26:51 특파원 보고 세계는 지금

