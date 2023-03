양혜규, 브라질 상파울루 피나코테카 미술관에서 첫 개인전 문화 입력 2023.03.06 (14:32) 수정 2023.03.06 (14:33)

현대미술가 양혜규가 브라질 상파울루 피나코테카 미술관(Pinacoteca de São Paulo)에서 남미 최초 대규모 개인전 <의사(擬似)-구어체(Quasi-Colloquial)>를 5월 28일까지 선보입니다.



피나코테카 미술관의 신관 피나코테카 컨템포라네아(Pinacoteca Contemporânea) 개관 기념전이자 양혜규의 첫 브라질 개인전인 이번 전시에서는 모더니즘과 토착문화라는 브라질 문화의 대조적인 전통을 두 중심축으로 상정해 밀도 있는 개념적, 문화적 연구에 기반한 총 다섯 종류의 작업군을 소개합니다.



광활한 전시장을 점유하는 <적재된 모서리들(Stacked Corners)〉(2022)은 작가를 대표하는 블라인드 조각으로, 브라질 출신의 미술가 칠도 메이어레스(Cildo Meireles)의 작품 <가상 공간: 모서리들(Espaços Virtuais: Cantos)>을 참조했습니다.



천장에 매달린 다섯 점의 조각 중 세 점은 모터로 작동돼 관람자 위에서 움직임을 만들어내고, 나머지 두 점은 바닥까지 이어져 정적으로 서 있는 탑 형태를 띱니다.



전시장을 에워싼 <생경한 구어체(Alien Colloquial)>(2022)는 이번 전시를 위해 특별히 제작된 벽지 콜라주 작업으로, 집요한 자료 조사에 기반한 양혜규의 작업 과정을 조명합니다.



이번 전시를 기획한 미술관 총괄 디렉터 요헨 볼츠(Jochen Volz)는 "양혜규의 작품은 예술품과 일상생활의 관계를 탐구하는 오랜 전통을 가진 브라질 미술사와 강렬한 대화를 형성한다."면서, "고유의 변형 문법을 활용한 그의 예술은 다양한 사회, 문화, 경제 구조를 지시하며 대안적 언어 구조와 전위, 번역, 차용의 새로운 가능성을 제시한다."고 설명했습니다.



이번 전시에선 의인화된 조형물이 특정 안무를 수행하듯 배치돼 공연적인 차원으로 발전해 온 양혜규의 대표 연작 <소리 나는 접이식 건조대(Sonic Clotheshorses)>(2018~)와 샤머니즘과 같은 반권위적인 영적 지향을 다루는 한지 콜라주 연작 <황홀망(恍惚網, Mesmerizing Mesh)>(2021~)도 선보입니다.



아울러 텍스트를 기반으로 한 작업 <융합된 분산의 연대기 - 뒤라스와 윤(A Chronology of Conflated Dispersion – Duras and Yun)>(2018)과 <융합된 분산의 연대기 - 뒤라스와 오웰(A Chronology of Conflated Dispersion - Duras and Orwell)>(2021)은 프랑스 소설가 마르그리트 뒤라스(Marguerite Duras, 1914~1996), 한국 작곡가 윤이상(1917~1995), 영국 소설가 조지 오웰(George Orwell, 1903~1950)을 한자리에 불러 모읍니다.



세 역사적 인물의 연대기를 주관적 관점으로 교차 편집한 이 작업은 식민주의와 냉전 시대를 비롯한 사회적, 정치적 격변기를 살아낸 그들의 생애에 들어서게 하는 동시에 아시아, 유럽과 복잡하게 뒤얽힌 작가의 배경을 반영합니다.



양혜규 작가는 2006년 제27회 상파울루 비엔날레에서 초기 주요작으로 꼽히는 <일련의 다치기 쉬운 배열 - 블라인드 룸(Series of Vulnerable Arrangements - Blind Room)>(2006), <비디오 삼부작(Video Trilogy)>(2004~2006), <창고 피스(Storage Piece)>(2004) 등 다수의 작품을 선보였습니다.



한편, 양혜규 작가는 오는 4월 19일 일본 도쿄 모리 미술관(Mori Art Museum)의 그룹전 <전지구적 수업: 교과목에 따른 현대미술(World Classroom: Contemporary Art Through School Subjects)>에 신작을 선보이고, 4월 22일 벨기에 겐트 현대미술관(S.M.A.K.)에서 개인전을 엽니다.



5월엔 오스트레일리아 캔버라에 있는 호주국립미술관(National Gallery of Australia)에서 개인전을 열고, 내년 가을에는 영국 런던 헤이워드 갤러리에서 서베이 전시를 시작으로 유럽 순회전에 나섭니다.



양혜규 작가는 최근 호안 미로 상(Joan Miró Prize) 최종 후보 5명에 포함됐습니다. 최종 수상자는 오는 5월 말 발표될 예정입니다.



[사진 출처 : 국제갤러리 제공]

