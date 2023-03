강원특별자치도 영문 표기, ‘강원 스테이트’로 정해 뉴스9(춘천) 입력 2023.03.06 (21:40) 수정 2023.03.06 (22:08)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소 이전기사 이전기사 다음기사 다음기사

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

강원도는 올해 6월 출범하는 강원 특별자치도의 영문 표기를 '강원 스테이트'(Gangwon State)로 정했다고 밝혔습니다.



이에 따라, 올해 6월 11일부터 강원도 영문 표기는 기존 강원 프로빈스(Gangwon Province)에서 '강원 스테이트'로 바뀌어 사용될 예정입니다.



또 강원 특별자치도의 비전인 '미래산업 글로벌도시'는 글로벌 시티 포 인더스트리즈 오브 더 퓨처 (Global City for Industries of the Future)로 표기하기로 했습니다.

강원특별자치도 영문 표기, ‘강원 스테이트’로 정해

입력 2023-03-06 21:40:03 수정 2023-03-06 22:08:04 뉴스9(춘천)

강원도는 올해 6월 출범하는 강원 특별자치도의 영문 표기를 '강원 스테이트'(Gangwon State)로 정했다고 밝혔습니다.



이에 따라, 올해 6월 11일부터 강원도 영문 표기는 기존 강원 프로빈스(Gangwon Province)에서 '강원 스테이트'로 바뀌어 사용될 예정입니다.



또 강원 특별자치도의 비전인 '미래산업 글로벌도시'는 글로벌 시티 포 인더스트리즈 오브 더 퓨처 (Global City for Industries of the Future)로 표기하기로 했습니다.