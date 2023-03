윤 대통령, 4월 말 국빈 방미…“동맹 70년 발전 논의” 930뉴스 입력 2023.03.08 (09:30) 수정 2023.03.08 (10:05)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소 이전기사 이전기사 다음기사 다음기사

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

[앵커]



윤석열 대통령이 다음 달 말, 바이든 미국 대통령과 정상회담을 위해 백악관을 국빈 방문합니다.



무엇보다 올해 70주년을 맞는 한미 동맹을 기념하는 의미가 담겼다는 평가인데 미국의 대외 정책에 대한 한국 정부의 공조 현상이 가속화될 거란 관측입니다.



보도에 김기현 특파원입니다.



[리포트]



윤석열 대통령이 다음 달 말 미국을 국빈 방문한다고 백악관이 발표했습니다.



백악관은 대변인 명의 성명을 통해 윤 대통령 방문을 공식화하면서 여기엔 현지 시각 다음 달 26일 국빈 만찬도 포함된다고 밝혔습니다.



이번 방문엔 한미 동맹 70주년을 기념하는 의미가 담겼다며 두 정상은 굳건한 동맹의 중요성 등을 재확인할 것이라고 강조했습니다.



[카린 장-피에르/미 백악관 대변인 : "The state visit will only strengthen our deepen us ROK ties and we are looking forward to celebrating the 70th anniversary of the US ROK alliance here at the White House."]



대통령실도 서면 브리핑을 통해 한미 정상이 회담과 국민만찬 등 다양한 일정을 함께할 것이라며 방문 계획을 확인했습니다.



미국에서 실무 협의를 진행한 김성한 국가안보실장은 이번 정상 회담을 통해 대북 핵 억지력을 한층 강화하는 방안 등이 모색될 것이라고 전했습니다.



[김성한/국가안보실장 : "한미 양국은 윤 대통령의 국빈 방문을 계기로 동맹의 대북 핵 억제 실행력을 질적으로 한층 강화할 수 있는 방안을 적극 모색해 나가기로 했습니다."]



김 실장은 이와 함께 안정적 공급망 구축에 주력하는 경제 안보 협력은 물론 미국의 산업정책 이행 과정에서 불확실성을 최소화하기 위한 조치들도 모색하겠다고 덧붙였습니다.



대한민국 정상이 미 백악관을 국빈 방문하는 건 12년 만으로 바이든 정부 들어서는 프랑스에 이어 두번 쨉니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 김기현입니다.



촬영기자:오범석/영상편집:이인영/그래픽:강민수/자료조사:이세영 서호정

윤 대통령, 4월 말 국빈 방미…“동맹 70년 발전 논의”

입력 2023-03-08 09:30:20 수정 2023-03-08 10:05:38 930뉴스

[앵커]



윤석열 대통령이 다음 달 말, 바이든 미국 대통령과 정상회담을 위해 백악관을 국빈 방문합니다.



무엇보다 올해 70주년을 맞는 한미 동맹을 기념하는 의미가 담겼다는 평가인데 미국의 대외 정책에 대한 한국 정부의 공조 현상이 가속화될 거란 관측입니다.



보도에 김기현 특파원입니다.



[리포트]



윤석열 대통령이 다음 달 말 미국을 국빈 방문한다고 백악관이 발표했습니다.



백악관은 대변인 명의 성명을 통해 윤 대통령 방문을 공식화하면서 여기엔 현지 시각 다음 달 26일 국빈 만찬도 포함된다고 밝혔습니다.



이번 방문엔 한미 동맹 70주년을 기념하는 의미가 담겼다며 두 정상은 굳건한 동맹의 중요성 등을 재확인할 것이라고 강조했습니다.



[카린 장-피에르/미 백악관 대변인 : "The state visit will only strengthen our deepen us ROK ties and we are looking forward to celebrating the 70th anniversary of the US ROK alliance here at the White House."]



대통령실도 서면 브리핑을 통해 한미 정상이 회담과 국민만찬 등 다양한 일정을 함께할 것이라며 방문 계획을 확인했습니다.



미국에서 실무 협의를 진행한 김성한 국가안보실장은 이번 정상 회담을 통해 대북 핵 억지력을 한층 강화하는 방안 등이 모색될 것이라고 전했습니다.



[김성한/국가안보실장 : "한미 양국은 윤 대통령의 국빈 방문을 계기로 동맹의 대북 핵 억제 실행력을 질적으로 한층 강화할 수 있는 방안을 적극 모색해 나가기로 했습니다."]



김 실장은 이와 함께 안정적 공급망 구축에 주력하는 경제 안보 협력은 물론 미국의 산업정책 이행 과정에서 불확실성을 최소화하기 위한 조치들도 모색하겠다고 덧붙였습니다.



대한민국 정상이 미 백악관을 국빈 방문하는 건 12년 만으로 바이든 정부 들어서는 프랑스에 이어 두번 쨉니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 김기현입니다.



촬영기자:오범석/영상편집:이인영/그래픽:강민수/자료조사:이세영 서호정