롯데 자이언츠 시즌 출정식…새 유니폼 공개 뉴스9(부산) 입력 2023.03.12 (21:58) 수정 2023.03.12 (22:09)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소 이전기사 이전기사 다음기사 다음기사

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

다음 달 1일 시즌 개막을 앞두고 롯데 자이언츠가 오늘 출정식과 함께 올 시즌 구호와 새 유니폼을 공개했습니다.



올 시즌 구호는 'The Power of One'(더 파워 오브 원), One Dream(원 드림)으로, 하나의 꿈을 향해 달려갈 선수단과 팬의 염원을 담았습니다.



또 새 유니폼이 처음으로 팬들에게 공개됐으며, 올 시즌 순항을 기원하는 출정식도 열렸습니다.



롯데는 내일(13일)부터 시범경기 10게임을 치르게 됩니다.

롯데 자이언츠 시즌 출정식…새 유니폼 공개

입력 2023-03-12 21:58:39 수정 2023-03-12 22:09:15 뉴스9(부산)

다음 달 1일 시즌 개막을 앞두고 롯데 자이언츠가 오늘 출정식과 함께 올 시즌 구호와 새 유니폼을 공개했습니다.



올 시즌 구호는 'The Power of One'(더 파워 오브 원), One Dream(원 드림)으로, 하나의 꿈을 향해 달려갈 선수단과 팬의 염원을 담았습니다.



또 새 유니폼이 처음으로 팬들에게 공개됐으며, 올 시즌 순항을 기원하는 출정식도 열렸습니다.



롯데는 내일(13일)부터 시범경기 10게임을 치르게 됩니다.