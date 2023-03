탄소중립 시대 도시의 미래는?…현대차 ‘해비타트 원’ 서울 전시 문화 입력 2023.03.19 (09:46)

탄소중립 시대 도시의 미래 비전을 제시하는 현대자동차의 ‘해비타트 원(Habitat One)’ 전시가 5월까지 서울시 강남구 현대 모터스튜디오 서울에서 열립니다.



지난해 부산에서 관람객 10만 명을 동원하며 큰 호응을 얻은 이 전시는 지속 가능한 삶의 새로운 가능성을 체험하고, 탄소중립 시대를 살아가게 될 미래 세대의 일상을 그려볼 수 있도록 기획됐습니다.



영국 런던을 기반으로 활동하는 생명공학 특화 건축·디자인 혁신 그룹 ‘에콜로직스튜디오(ecoLogicStudio)>’와 협업을 통해 탄생했습니다.



전시 출품작 ‘트리 원(Tree One)’은 과학 기술과 자연의 융합을 통해 탄생한 작품으로, 나무의 구조를 학습한 인공지능(AI) 알고리즘을 통해 3D 복셀(Voxel) 구조로 디자인되고 바이오 플라스틱 소재를 활용해 3D프린터로 제작된 인공 나무입니다.



바이오 플라스틱 구조물 안에는 녹조류인 알게(Algae)를 주입해 실제 나무와 같이 본체에 탄소를 저장하고 대기에 산소를 공급함으로써, AI로 디자인되고 바이오 디지털 방식으로 키워지는 신개념의 살아 있는 나무로 기능하게 됩니다.



인공 나무 주변에 나선형으로 배치된 배양관들은 실제로 살아있는 알게(Algae)가 자라는 배양 장치로 이뤄졌습니다.



인공 나무 ‘트리 원’은 도심의 작은 숲에 버금가는, 다 자란 나무 약 12그루가 이산화탄소를 포집하고 광합성 하는 것과 같은 수준으로 주변의 햇빛과 공기 중의 이산화탄소를 양분 삼아 실내 공기를 정화해, 관람객들에게 미래 도시의 바이오-디지털 생태계를 경험하게 합니다.



또 다른 작품 ‘바이오 랩(Bio Lab)’은 ‘트리 원’이 도심 대기의 오염물질과 이산화탄소를 포집해 스스로 자생하는 전 순환 과정을 살펴볼 수 있는 실험실입니다.



녹조류인 알게의 배양부터 바이오매스의 수확, ‘트리 원’ 소재인 생분해성 폴리머(바이오 플라스틱)의 생산과 이를 디지털적으로 구조화해 로보틱스 기술을 통해 살아 있는 구조물로 제작하기까지 과정을 보여줍니다.



현대 모터스튜디오 서울 1~2층 내·외부의 대형 미디어 파사드에는 AI로 제작된 자연 선순환 구조가 극대화된 미래를 보여주는 영상 ‘해비타트 원: 탄소 중립 시대의 새로운 도시 풍경(Habitat One: The architecture of the carbon neutral city)’이 상영됩니다.



‘트리 원’의 영감을 받아 고밀도의 대도시 클러스터가 도시의 오염원을 생명 활동에 필요한 자원으로 변환해 자생적으로 에너지를 공급하고 순환시키는 하나의 살아 있는 유기체로서 지속 가능한 도시의 모습을 담았습니다.



현대자동차 관계자는 “이번 전시를 통해 창의력과 기술의 결합으로 구현한 지속 가능한 미래와 미래 세대를 위해 무엇을 할 수 있을지 생각하는 계기가 되길 바란다”고 밝혔습니다.

