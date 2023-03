[창+] 한국음악 위력에 영·미서 K-POP 그룹 결성!?

시사기획 창 〈이상한 나라의 K-POP〉 중에서

이규탁 / 한국 조지메이슨 대학교 교양학부 교수가장 논쟁적인 K POP 그룹 'EXP EDITION' 이라는 그룹에 대한 이야기를 하는 건데 그 그룹이 이제 데뷔를 했을 때 스스로 K POP 그룹이라고 부르고 한국말로 노래를 하는데 팬들이 그들을 좋아하지 않았어요.EXP EDITION 말고 비슷한 사례인데 'KAACHI'라고 하는 여자 그룹이에요. 유럽 최초의 K POP 걸그룹이라고 타이틀을 달고 자신들의 유튜브 채널에 그렇게 홍보를 하고 있어요. 유럽 최초의 K POP 걸그룹이다'KAACHI'나 'EXP EDITION' 뮤직비디오를 제가 가르치는 학생들 중에 외국인 친구들이 많으니까 외국인 친구들한테 보여주고 어떻게 생각하냐고 물어보면 많이 나오는 반응이 손발이 오그라든다 한국말로 하면... 그리고 "I can't take it seriously" 그렇게 얘기해요.이건 진지하게 받아들일 수 없다고...K POP에서 K라고 하는 게 아주 중요한데 K라고 하는 게 음악적인 것만으로 결정되는 게 아니라 가령 동아시아 사람이, 한국사람 혹은 적어도 동아시아 사람이 멤버가 돼야 한다라든가 한국말 가사가 들어있어야 된다든가 아니면 이도저도 아니면 적어도 한국의 기획사가 만들고 매니지먼트하는 팀이어야 한다든가...K POP의 '본진' 한국에서 인기 있는 음악들이 해외에서 인기를 얻고 해외에서도 실제로 자기들이 직접 자생적으로 K POP 그룹을 만들려고 하는 시도가 점점 늘어날테고 그렇게 되면 오히려 역설적으로 본진의 영향력은 더 강해질 수 밖에 없거든요. 왜냐하면 이 그룹들은 항상 지금 본진(한국)에서 무슨 일이 일어나고 있고 지금 한국에서 어떤 K POP이 최근 트렌드고 지금 한국에서 가령 어떠한 K POP 패션이 최신 유행인지를 계속 신경쓰고 그걸 따라하게 될 거란 말이죠#KPOP #케이팝 #케이팝팬덤 #송캠프 #a&r #원밀리언 #디즈 #아이돌 #퍼포먼스아트 #케이팝세계관 #보이그룹 #걸그룹 #혼종 #BTS #트와이스 #블랙핑크 #세븐틴 #뉴진스 #아이돌