부처님오신날 봉축표어 ‘마음의 평화, 부처님 세상’ 문화 입력 2023.03.21 (17:37) 수정 2023.03.21 (17:38)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

부처님오신날 봉축위원회는 불기 2567년인 올해 부처님오신날 봉축 표어로 ‘마음의 평화, 부처님 세상(Peace of the Mind, World of the Buddha)’을 선정했다고 밝혔습니다.



위원회는 올해 봉축 표어가 “코로나19 팬데믹으로 (야기된) 불안한 일상을 이겨내 온 국민이 부처님 가르침으로 마음의 평화를 찾고 모두가 평등하게 공존하는 부처님 세상이 되기를 염원하는 의미를 가지고 있다”고 설명했습니다.



또 “불자는 물론이고 국민 모두가 치유와 안정을 통하여 마음의 평화를 찾고 궁극의 평화인 부처님 세상을 이루어 가자는 의미”라고 전했습니다.



위원회는 올해 봉축 포스터와 연등회 포스터도 공개했습니다.



위원회는 해마다 부처님오신날에 ‘우리도 부처님같이’를 기본 표어로 삼고 공모로 선정한 봉축표어를 함께 사용해 왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 대한불교조계종 제공]

부처님오신날 봉축표어 ‘마음의 평화, 부처님 세상’

입력 2023-03-21 17:37:32 수정 2023-03-21 17:38:08 문화

부처님오신날 봉축위원회는 불기 2567년인 올해 부처님오신날 봉축 표어로 ‘마음의 평화, 부처님 세상(Peace of the Mind, World of the Buddha)’을 선정했다고 밝혔습니다.



위원회는 올해 봉축 표어가 “코로나19 팬데믹으로 (야기된) 불안한 일상을 이겨내 온 국민이 부처님 가르침으로 마음의 평화를 찾고 모두가 평등하게 공존하는 부처님 세상이 되기를 염원하는 의미를 가지고 있다”고 설명했습니다.



또 “불자는 물론이고 국민 모두가 치유와 안정을 통하여 마음의 평화를 찾고 궁극의 평화인 부처님 세상을 이루어 가자는 의미”라고 전했습니다.



위원회는 올해 봉축 포스터와 연등회 포스터도 공개했습니다.



위원회는 해마다 부처님오신날에 ‘우리도 부처님같이’를 기본 표어로 삼고 공모로 선정한 봉축표어를 함께 사용해 왔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 대한불교조계종 제공]