“저는 남대문김입니다”…AA모임의 정체는? 취재K 입력 2023.03.30 (07:02)

#OOTD(Outfit Of The Day), '비슷한 일상, 이렇게 입을 수 있어'라고 알리는 SNS 해시태그죠.



KBS의 #OOTD는 Ourstory Of The Day입니다. '비슷한 일상, 이런 사람 얘기도 있어'라고 전하는 기사입니다. 선배들이 놓친 숨은 이웃을, 1월 1일 첫발을 뗀 신입 기자들이 당찬 시선으로 취재했습니다.



"술이나 먹자"



사연 없는 사람은 없다지만, 쪽방촌엔 유독 외로운 사람이 많아서일까요.



술이 현실을 덮어버리는 벼랑 끝의 삶에서 이들은 술을 유일한 낙으로 삼기도 합니다.



쪽방촌 사망 원인 1위, 알코올중독입니다.



그런 어두운 그림자 안에서 새로운 일상을 꿈꾸는 사람들이 모였습니다.



바로 '쪽방촌 단주(酒) 모임' 회원들.



한때 주량 대결을 펼쳤던 사람들이, 이제 한 데 모여 술 없는 일상을 나눕니다.



외로움 대신 함께하는 기쁨을, 알코올의 쾌락 대신 소소한 하루의 즐거움을 알게 된 이들.



“저는 남대문김입니다”…AA모임의 정체는?

입력 2023-03-30 07:02:05 취재K

#OOTD(Outfit Of The Day), '비슷한 일상, 이렇게 입을 수 있어'라고 알리는 SNS 해시태그죠.<br /><br />KBS의 #OOTD는 <strong>Ourstory Of The Day</strong>입니다. '비슷한 일상, 이런 사람 얘기도 있어'라고 전하는 기사입니다. 선배들이 놓친 숨은 이웃을, 1월 1일 첫발을 뗀 신입 기자들이 당찬 시선으로 취재했습니다.<br />

"술이나 먹자"



사연 없는 사람은 없다지만, 쪽방촌엔 유독 외로운 사람이 많아서일까요.



술이 현실을 덮어버리는 벼랑 끝의 삶에서 이들은 술을 유일한 낙으로 삼기도 합니다.



쪽방촌 사망 원인 1위, 알코올중독입니다.



그런 어두운 그림자 안에서 새로운 일상을 꿈꾸는 사람들이 모였습니다.



바로 '쪽방촌 단주(酒) 모임' 회원들.



한때 주량 대결을 펼쳤던 사람들이, 이제 한 데 모여 술 없는 일상을 나눕니다.



외로움 대신 함께하는 기쁨을, 알코올의 쾌락 대신 소소한 하루의 즐거움을 알게 된 이들.



