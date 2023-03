英 빅토리아 앤 앨버트 박물관에서 김민주 디자이너 패션쇼 문화 입력 2023.03.30 (10:46) 수정 2023.03.30 (10:47)

세계 최대 공예박물관인 런던 빅토리아 앤 앨버트 박물관(Victoria and Albert Museum, 이하 V&A 박물관)이 4월 21일(금) 한국의 패션 디자이너 김민주를 초청해 패션쇼를 연다고 주영한국문화원이 전했습니다.



'패션 인 모션(Fashion in Motion)'이란 제목의 이번 패션쇼는 패션 디자이너의 패션쇼를 박물관이라는 독특한 환경에서 경험할 수 있게 기획한 프로그램입니다.



지난 20여 년 동안 알렉산더 멕퀸, 비비안 웨스트우드, 겐조 등 세계적인 패션 디자이너들이 참여했습니다.



김민주 디자이너는 서울을 기반으로 활동하고 있으며, 넷플릭스의 넥스트 인 패션(Next in Fashion)의 최종 수상자이기도 합니다. 앤트워프 왕립미술학교(Royal Academy of Fine Arts in Antwerp)를 졸업하고 2015년 H&M 디자인 어워드를 받았습니다.



현대적인 감각을 유지하면서 한국의 전통적 실루엣과 섬세한 패턴을 응용한 스타일로 호평을 받고 있습니다.



김민주 디자이너는 이번 패션쇼를 아름다움과 우아함의 여신 바리 공주 신화에서 영감을 얻은 의상들을 선보일 예정입니다.



김민주 디자이너는 "디자이너로서 다가오는 V&A 패션쇼로 저의 매력을 보여줄 소중한 기회를 가지게 되어 기쁘다."면서, "한 번의 패션 인 모션(Fashion in Motion)으로 제 브랜드의 본질을 모두 포착할 수는 없더라도, 패션계의 중심에 고유한 매력을 전파할 수 있다는 점에 매우 기대된다. 이 패션쇼는 저에게 진정으로 소중한 경험이 될 것"이라고 전했습니다.



이번 행사를 맡은 박물관 패션 선임 큐레이터 오리올레 컬런(Oriole Cullen)은 "서울의 패션을 선도하는 김민주 디자이너의 작품을 선보일 수 있게 되어 기쁘다."며 "김민주 디자이너의 상상력이 풍부한 컬렉션과 아름다운 프린트는 모던한 여성미를 여러분과 함께 보여드릴 수 있어서 뜻깊다."고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / V&A 웹사이트 캡처]

