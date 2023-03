‘신용불량자’에서 ‘세차맨’으로…“믿고 맡깁니다” 취재K 입력 2023.03.31 (07:18) 수정 2023.03.31 (07:19)

#OOTD(Outfit Of The Day), '비슷한 일상, 이렇게 입을 수 있어'라고 알리는 SNS 해시태그죠.



KBS의 #OOTD는 Ourstory Of The Day입니다. '비슷한 일상, 이런 사람 얘기도 있어'라고 전하는 기사입니다. 선배들이 놓친 숨은 이웃을, 1월 1일 첫발을 뗀 신입 기자들이 당찬 시선으로 취재했습니다.

급여는 최저임금 수준. 출퇴근도 불규칙합니다. 좋은 직장은 아닌 듯 하죠?



그러나 이곳으로 매일 출근하는 이들이 있습니다.



저마다의 사정으로 기초생활보장 수급자가 됐지만 포기하지 않았습니다.



다시 자립하기 위해 세차 기술을 배웠다고 합니다.



기계로는 닿지 않는 보닛이며 트렁크, 차 내부까지 꼼꼼하게 닦습니다.



한때는 미래가 안 보이는 신용불량자였습니다.



지금은 '내 일'이 있어 '내일'이 기다려지는 세차맨이 됐습니다.



급여는 최저임금 수준. 출퇴근도 불규칙합니다. 좋은 직장은 아닌 듯 하죠?



그러나 이곳으로 매일 출근하는 이들이 있습니다.



저마다의 사정으로 기초생활보장 수급자가 됐지만 포기하지 않았습니다.



다시 자립하기 위해 세차 기술을 배웠다고 합니다.



기계로는 닿지 않는 보닛이며 트렁크, 차 내부까지 꼼꼼하게 닦습니다.



한때는 미래가 안 보이는 신용불량자였습니다.



지금은 '내 일'이 있어 '내일'이 기다려지는 세차맨이 됐습니다.



