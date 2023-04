IAEA가 일본 방류 모니터링 신뢰?…원문 분석해보니

국제원자력기구(IAEA)가 현지 시간으로 어제(5일) 일본 후쿠시마 제1원전 내 오염수 방류와 관련한 4차 보고서를 공개했다. IAEA는 지난해부터 한국원자력안전기술원 김홍석 박사를 비롯한 각국 전문가들과 함께 일본 오염수 처리 및 방류 과정을 조사하고 있다. 그 조사 내용에 대한 4차 보고서가 새로 공개된 것이다.한 한국 언론은해당 보도를 기점으로 다른 매체들도 'IAEA가 일본의 방류 감시 체계를 신뢰할만하다'고 평가한 것으로 전했다. 일부 매체는 한발 더 나아가 '일본에 힘 실어준 IAEA'라고까지 표현하기도 했다. 정치권에서도 이번 보고서가 일본 방류 감시체계에 신뢰성을 부여한 것으로 판단한 발언들이 나왔다.일본이 원전 오염수를 방류하겠다고 밝힌 상황에서 이에 대한 안전성 검증은 매우 예민한 부분이다. 이 중 방류와 관련한 감시 체계 역량은 안정성 검증 가운데 핵심 안전 요소 중 하나이다. 중간 보고서라고 하더라도 IAEA가 공식적으로 일본이 원전 오염수 방류 감시체계를 '신뢰할 수 있을 정도'로 갖췄다고 평가했다면, 일본 정부 입장에선 환영할만한 결과이다.IAEA는 4차 보고서를 홈페이지를 통해 공개했다. (보고서는 "임무를 수행하기 전과 수행하는 동안 제공된 정보를 바탕으로, 조사단은 도쿄전력의 환경 모니터링 프로그램을 더 잘 이해하게 됐고, 포괄적(comprehensive)이라는 데 동의했다"고 적었다.신뢰할만하다고 평가한 대상도 보고서에 있다. "도쿄전력 직원들을 위한 신뢰할 수 있고 지속 가능한 방사선 보호 프로그램을 가지고 있음을 확인했다"는 문장이다.(The Task Force confirmed that TEPCO has afor its employees)취재진은 방사능 안전 관련 전문가에게 이번 IAEA 중간보고서 내용에 대해 자문을 구했다. 해당 전문가는 우선 IAEA가 보고서 문구와 표현을 매우 신경을 써서 정한다고 설명했다. 안전과 관련한 매우 예민한 문제를 다루다 보니 단정적인 표현 사용을 지양한다는 것이다.전문가는 IAEA가 일본의 방류 감시 체계에 대해 '포괄적'이라고 평가한 것은 해당 프로그램에 '일본의 여러 기관이 다양하게 참여하고 있다는 정도의 의미'라고 설명했다. 방류 감시체계에 안정성을 평가한 의미가 아니라 다양한 기관이 참여했다는 사실 관계를 있는 그대로 인정했다는 정도의 표현인 것이다.해당 전문가는 도쿄전력이 방류 후 방사성 물질의 영향을 따져보는 계획 중 3㎞ 근해에서 잡힌 물고기 섭취량의 영향을 제외한 것 등에 대해 추가 설명을 요구한 부분도 함께 주목할 필요가 있다고 설명했다.IAEA는 해당 보고서에서 "이 보고서와 IAEA의 검토하에 있는 다른 임무 보고서는 진행 보고서 역할을 하기 위한 것이며, IAEA의 검토가 계속 진행되는 동안에는 최종 결론을 내리지 않을 것이다. IAEA는 2023년에 IAEA 검토의 모든 측면에 대한 조사단의 결론을 포함하는 종합 보고서를 발행할 예정이다"고 함께 밝혔다.