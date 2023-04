경기도 관리 C등급 이하 교량 긴급 점검 사회 입력 2023.04.07 (14:49) 수정 2023.04.07 (14:49)

경기도는 성남시 정자교 사고를 계기로 C 등급 이하 교량을 긴급 점검한다고 밝혔습니다.



경기도건설관리본부가 관리하는 경기도 내 교량은 718곳으로 이 가운데 C 등급 이하는 58곳입니다.



D와 E 등급은 없습니다.



정자교처럼 시·군에서 관리하는 C 등급 이하 교량도 이달 중으로 긴급 점검할 수 있도록 요청했습니다.



경기도는 정자교 사고의 원인으로 추정되는 교량에 관매달기 형식 등으로 설치된 상수도관, 가스관로, 통신관로 등의 노후화와 파손 여부 등을 중점적으로 확인할 방침입니다.



점검을 통해 보수·보강이 필요할 경우 즉시 조치할 계획입니다.



시·군이 관리하는 교량들도 자체 점검 결과를 경기도에 보내달라고 요청했습니다



교량은 '시설물의 안전 및 유지 관리에 관한 특별법'에 따라 2년에 한 차례 정밀 점검, 반년에 한 차례 정기 점검을 받아야 합니다.



전체 교량 중 지방도와 국지도 교량은 경기도가 관리하며, 나머지는 시·군이 관리하고 있습니다.



경기도에는 4천856개의 교량이 있습니다.



이와 관련해 김동연 경기도지사는 오늘(7일) 오전 실국장회의를 열고 "성남 교량 붕괴에 대해서 실시간으로 보고받고 있는데 강조하고 싶은 첫 번째는 도민의 안전이다."라면서 "해빙기가 지나면서 교량뿐만 아니라 다중 이용시설, 도로 사고 등도 예방할 수 있도록 미리미리 점검했으면 좋겠다"고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

입력 2023-04-07 14:49:03 수정 2023-04-07 14:49:51 사회

[사진 출처 : 연합뉴스]



