인천서 학대로 숨진 초등학생 계모 "살해할 마음 없었다" 사회 입력 2023.04.13 (20:50) 수정 2023.04.13 (21:25)

12살 초등학생 아들을 학대해 숨지게 한 혐의를 받고 있는 계모가 법정에서 아동학대살해 혐의를 전면 부인했습니다.



인천지법 형사15부(류호중 부장판사) 심리로 열린 첫 재판에서 아동학대살해 혐의로 기소된 계모 A 씨의 변호인은 “피고인이 살해하려는 마음은 없었다”면서 “아동학대치사 혐의는 인정하지만, 아동학대살해 혐의는 부인한다”고 밝혔습니다.



A 씨의 변호인은 “피고인은 5년 이상 피해 아동을 키우다가 피해 아동이 작년에 사춘기에 접어들었고, A 씨도 유산해 신체적으로 힘든 상황에서 혼자서 감당해보려고 했다”면서 “A 씨는 공황장애 증세가 나타나 진료를 받고 가슴 안쪽에 혹이 생기는 증상으로 자제력을 잃고 이러한 결과가 나타났다”고 말했습니다.



그러면서 “사망한 피해 아동의 일기를 보면 ‘나 때문에 아이가 잘못됐는데도 엄마는 아무런 말도 안했다’고 적혀 있다”며 “유산을 계기로 피해 아동을 심하게 미워했다는 공소장은 잘못됐다”고 주장했습니다.



그는 또 “피해 아동이 사망할 때까지의 모든 장면이 ‘홈캠’에 녹화가 돼 있고 증거로도 제출돼 있다”면서 “살해하려는 마음을 먹었다면 그것을 치웠을 것”이라며 혐의를 부인했습니다.



아동복지법상 상습아동학대 등 혐의로 기소된 A 씨의 남편이자 피해 아동의 친부인 B 씨의 변호인은 “대체로 혐의를 인정한다”면서도 “A 씨가 어떤 학대행위를 할 때 피고인이 방임했는지 알 수 없어 다툼의 여지가 있다”고 말했습니다.



한편, 재판이 열리기 전 인천지법 앞에서는 계모 A 씨뿐만 아니라 친부인 B 씨에게도 아동학대살해죄를 적용해달라는 기자회견이 열렸습니다.



대한아동학대방지협회는 “친부는 모든 범행을 계모에게 뒤집어 씌우는 등 전혀 반성하지 않고 있다”면서 “이에 선량한 국민들은 충격과 분노를 이루 감당할 수 없다”면서 이같이 밝혔습니다.



기자회견에 참석한 피해 아동의 친모는 “아이는 한마디 말조차 할 수 없는데 처참한 죽음에 이르게 만든 두 사람은 거짓말과 모른다는 변명만 하고 있다”면서 “4년간 아들은 저와 말 한번 손 한 번 잡아보지 못하고 세상을 떠났다”며 엄중하게 처벌해달라고 요청했습니다.



앞서 A 씨는 지난해 5월부터 지난 2월 9일까지 인천시 남동구의 한 아파트에서 아들 C 군을 반복해서 때리는 등 학대해 살해한 혐의를 받고 있습니다.



또 B 씨는 지난해 1년 동안 상습적으로 C 군을 학대한 혐의를 받고 있습니다.



장기간 이어진 학대로 C 군은 1년 만에 몸무게가 8kg 줄었고, 사망 당시 키 148cm에 몸무게 29.5kg으로 영양 상태가 좋지 않았던 것으로 전해졌습니다.



재판부는 A 씨의 출산 예정일이 다음 달 20일인 점을 감안해 다음 재판을 6월 15일에 열기로 했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

입력 2023-04-13 20:50:38 수정 2023-04-13 21:25:52 사회

