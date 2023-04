미 “2032년까지 신차 67%는 전기차”…한국 영향은? 뉴스라인 입력 2023.04.14 (00:08) 수정 2023.04.14 (00:14)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상 고정 취소 이전기사 이전기사 다음기사 다음기사

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

[앵커]



미국 정부가 차량이 배출하는 온실가스 기준을 대폭 강화하는 방식으로 전기차 보급을 크게 늘리겠다는 구체적인 계획을 공식화했습니다.



이게 현실화되면 미국에선 앞으로 10년 안에 새로 팔리는 차량 석 대 중에 두 대는 전기차로 채워질 전망인데, 우리 업계에선 일단 '기회'라는 반응이 나왔습니다.



보도에 김기현 특파원입니다.



[리포트]



지난해 북미 최대 자동차 전시회에 참석한 조 바이든 미국 대통령은 직접 미국산 전기차를 운전했습니다.



[조 바이든/미 대통령/지난해 9월 : "Jump in, I’ll give you a ride to Washington."]



지난 세기 미국 내연기관 자동차가 세계를 주름잡았던 것처럼 앞으론 전기차로 '환경과 차세대 산업'이라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 포석이었습니다.



실제, 미국 환경보호청이 2027년부터 6년 동안 미국에서 차를 팔려면 대부분 온실가스를 절반 이하로 줄이라는 새 기준을 발표했습니다.



[마이클 레건/미 환경보호청장 : "승용차와 트럭에 적용될 역사상 가장 강력한 미 연방 정부 차원의 배출가스 기준 발표를 기쁘게 생각합니다."]



이를 충족하는 대안은 현재 전기차밖에 없습니다.



새 기준이 시행되면 지난해 미국 승용차 판매량의 5.8%에 불과했던 전기차가 2032년엔 67% 수준까지 확대될 거란 게 미 환경 당국의 전망입니다.



전기차 생산과 구매에 들어가는 추가 비용 일부를 미국 정부가 보조하는 방안 등이 담긴 법령 정비도 마무리 수순입니다.



국내 업계는 일단 '예정된 수순'이었다면서도 전환 폭이 예상보다 크다는 데 주목하는 분위깁니다.



북미 지역에 완성 전기차는 물론 배터리 생산기지를 늘려 가며 수요 확대에 대응한다는 방침입니다.



이번에 발표된 기준은 여론 수렴을 거쳐 두 달 뒤에 확정됩니다.



미국 업체 테슬라가 장악한 전기차 시장 판도에 변화가 주목됩니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 김기현입니다.



촬영기자:오범석/영상편집:최찬종/그래픽:안재우/자료조사:문지연

미 “2032년까지 신차 67%는 전기차”…한국 영향은?

입력 2023-04-14 00:08:34 수정 2023-04-14 00:14:34 뉴스라인

[앵커]



미국 정부가 차량이 배출하는 온실가스 기준을 대폭 강화하는 방식으로 전기차 보급을 크게 늘리겠다는 구체적인 계획을 공식화했습니다.



이게 현실화되면 미국에선 앞으로 10년 안에 새로 팔리는 차량 석 대 중에 두 대는 전기차로 채워질 전망인데, 우리 업계에선 일단 '기회'라는 반응이 나왔습니다.



보도에 김기현 특파원입니다.



[리포트]



지난해 북미 최대 자동차 전시회에 참석한 조 바이든 미국 대통령은 직접 미국산 전기차를 운전했습니다.



[조 바이든/미 대통령/지난해 9월 : "Jump in, I’ll give you a ride to Washington."]



지난 세기 미국 내연기관 자동차가 세계를 주름잡았던 것처럼 앞으론 전기차로 '환경과 차세대 산업'이라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 포석이었습니다.



실제, 미국 환경보호청이 2027년부터 6년 동안 미국에서 차를 팔려면 대부분 온실가스를 절반 이하로 줄이라는 새 기준을 발표했습니다.



[마이클 레건/미 환경보호청장 : "승용차와 트럭에 적용될 역사상 가장 강력한 미 연방 정부 차원의 배출가스 기준 발표를 기쁘게 생각합니다."]



이를 충족하는 대안은 현재 전기차밖에 없습니다.



새 기준이 시행되면 지난해 미국 승용차 판매량의 5.8%에 불과했던 전기차가 2032년엔 67% 수준까지 확대될 거란 게 미 환경 당국의 전망입니다.



전기차 생산과 구매에 들어가는 추가 비용 일부를 미국 정부가 보조하는 방안 등이 담긴 법령 정비도 마무리 수순입니다.



국내 업계는 일단 '예정된 수순'이었다면서도 전환 폭이 예상보다 크다는 데 주목하는 분위깁니다.



북미 지역에 완성 전기차는 물론 배터리 생산기지를 늘려 가며 수요 확대에 대응한다는 방침입니다.



이번에 발표된 기준은 여론 수렴을 거쳐 두 달 뒤에 확정됩니다.



미국 업체 테슬라가 장악한 전기차 시장 판도에 변화가 주목됩니다.



워싱턴에서 KBS 뉴스 김기현입니다.



촬영기자:오범석/영상편집:최찬종/그래픽:안재우/자료조사:문지연