교보문고, ‘올해의 아이콘’에 프란츠 카프카 선정 문화 입력 2023.04.17 (09:24) 수정 2023.04.17 (09:24)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

교보문고가 4월 23일 세계 책의 날을 맞아 ‘올해의 아이콘’으로 프란츠 카프카를 선정하고, 아이콘북으로 작가의 사인, 친필 원고와 드로잉 화보, 편지 등을 수록한 <돌연한 출발>을 제작해 단독 판매한다고 밝혔습니다.



교보문고는 2020년 알베르 까뮈, 2021년 단테 알리기에리, 2022년 백석 시인에 이어 올해로 탄생 140주년을 맞는 프란츠 카프카 작가를 선정했습니다.



“책은 우리 안의 얼어붙은 바다를 깨는 도끼여야 해(A book must be the axe for the frozen sea inside us)”라는 유명한 말을 남긴 카프카는 <사형선고>, <관찰>, <변신>, <시골의사> 등을 집필하며 수많은 작가에게 영향을 끼쳤으며, 특히 무라카미 하루키는 아예 작가를 소설의 소재와 제목으로 쓴 작품 <해변의 카프카>로 프란츠 카프카 상을 받기도 했습니다.



교보문고와 민음사가 제작한 <돌연한 출발>은 책에 관한 유명한 정의를 담은 카프카가 오스카 폴락에게 보낸 편지 원문과 번역문, 생전 육필 원고와 친필 사인, 드로잉 화보를 수록했습니다.



또 전영애 번역자의 새 번역 단편들과 카프카 오마주 시 ‘카프카, 나의 카프카’도 실었습니다.



교보문고 온라인 채널에서는 주제에 맞춰 다양한 음악을 큐레이션 하는 플레이리스트 유튜버 ‘바이 더 웨이(by the way)’와 함께 카프카의 분위기를 담아낸 연주곡 플레이리스트도 함께 선보입니다.



교보문고는 여행사 모두투어와 함께 프란츠 카프카의 일대기를 돌아보는 ‘프란츠 카프카를 만나다! 체코&독일 완전일주 9일’ 여행 상품도 내놓습니다.



오는 6월 17일과 7월 15일 두 차례에 진행하며, 프란츠 카프카 박물관, 괴테하우스 투어 등으로 꾸며집니다.



교보문고는 이 밖에도 올해 세계 책의 날 핵심 키워드를 ‘고전’으로 잡고 구병모, 김연수, 장강명, 최재천 등 작가 16명으로부터 미래의 고전으로 남을 만한 책과 책 속 명문장을 추천받아 온·오프라인 채널을 통해 전시합니다.



아울러 ‘고전수업’ 기획강연을 4월부터 6월까지 서울 광화문교보빌딩 23층 대산홀에서 여섯 차례 진행합니다. 첫 수업으로 오는 22일(토) 오후 2시 김헌 교수가 문을 열 예정입니다.



교보문고는 해마다 책의 날을 맞아 올해 아이콘 작가 선정과 더불어 출판인과 작가 그리고 독자들을 위한 다양한 독서 캠페인을 전개하고 있습니다.

교보문고, ‘올해의 아이콘’에 프란츠 카프카 선정

입력 2023-04-17 09:24:29 수정 2023-04-17 09:24:41 문화

교보문고가 4월 23일 세계 책의 날을 맞아 ‘올해의 아이콘’으로 프란츠 카프카를 선정하고, 아이콘북으로 작가의 사인, 친필 원고와 드로잉 화보, 편지 등을 수록한 <돌연한 출발>을 제작해 단독 판매한다고 밝혔습니다.



교보문고는 2020년 알베르 까뮈, 2021년 단테 알리기에리, 2022년 백석 시인에 이어 올해로 탄생 140주년을 맞는 프란츠 카프카 작가를 선정했습니다.



“책은 우리 안의 얼어붙은 바다를 깨는 도끼여야 해(A book must be the axe for the frozen sea inside us)”라는 유명한 말을 남긴 카프카는 <사형선고>, <관찰>, <변신>, <시골의사> 등을 집필하며 수많은 작가에게 영향을 끼쳤으며, 특히 무라카미 하루키는 아예 작가를 소설의 소재와 제목으로 쓴 작품 <해변의 카프카>로 프란츠 카프카 상을 받기도 했습니다.



교보문고와 민음사가 제작한 <돌연한 출발>은 책에 관한 유명한 정의를 담은 카프카가 오스카 폴락에게 보낸 편지 원문과 번역문, 생전 육필 원고와 친필 사인, 드로잉 화보를 수록했습니다.



또 전영애 번역자의 새 번역 단편들과 카프카 오마주 시 ‘카프카, 나의 카프카’도 실었습니다.



교보문고 온라인 채널에서는 주제에 맞춰 다양한 음악을 큐레이션 하는 플레이리스트 유튜버 ‘바이 더 웨이(by the way)’와 함께 카프카의 분위기를 담아낸 연주곡 플레이리스트도 함께 선보입니다.



교보문고는 여행사 모두투어와 함께 프란츠 카프카의 일대기를 돌아보는 ‘프란츠 카프카를 만나다! 체코&독일 완전일주 9일’ 여행 상품도 내놓습니다.



오는 6월 17일과 7월 15일 두 차례에 진행하며, 프란츠 카프카 박물관, 괴테하우스 투어 등으로 꾸며집니다.



교보문고는 이 밖에도 올해 세계 책의 날 핵심 키워드를 ‘고전’으로 잡고 구병모, 김연수, 장강명, 최재천 등 작가 16명으로부터 미래의 고전으로 남을 만한 책과 책 속 명문장을 추천받아 온·오프라인 채널을 통해 전시합니다.



아울러 ‘고전수업’ 기획강연을 4월부터 6월까지 서울 광화문교보빌딩 23층 대산홀에서 여섯 차례 진행합니다. 첫 수업으로 오는 22일(토) 오후 2시 김헌 교수가 문을 열 예정입니다.



교보문고는 해마다 책의 날을 맞아 올해 아이콘 작가 선정과 더불어 출판인과 작가 그리고 독자들을 위한 다양한 독서 캠페인을 전개하고 있습니다.