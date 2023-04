팝스타 브루노 마스 6월 잠실주경기장서 내한 공연 입력 2023.04.20 (09:24) 연합뉴스

팝스타 브루노 마스가 오는 6월 17∼18일 서울 잠실종합운동장 주경기장에서 내한 단독 콘서트를 연다고 현대카드가 20일 밝혔다.



이번 콘서트는 현대카드의 콘서트 브랜드 '슈퍼콘서트'의 27번째 행사로 마련됐다.



현대카드는 "이번 슈퍼콘서트는 2017년 콜드플레이에 이어 두 번째로 10만명 규모로 열리는 것"이라며 "이는 내한 공연으로는 역대 최대 규모"라고 소개했다.



브루노 마스는 노래, 춤, 작곡, 연주 등 전 분야에서 뛰어난 실력을 보유한 동시대 최고의 팝스타 가운데 한 명이다. 팝은 물론 펑크, 솔, 레게, 힙합, 록 등 다양한 장르를 완벽하게 소화한다는 평가를 받는다. 최근에는 래퍼 겸 싱어송라이터 앤더슨 팩과 알앤비(R&B) 듀오 실크 소닉을 결성해 활동하기도 했다.



그는 '저스트 더 웨이 유 아'(Just the Way You Are)와 '그러네이드'(Grenade) 등을 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위에 올려놨다. 지금까지 총 15회에 달하는 그래미 어워즈를 품에 안았다. 특히 지난해 그래미 어워즈에서는 실크 소닉으로 '올해의 레코드', '올해의 노래', '베스트 알앤비송', '베스트 알앤비 퍼포먼스' 등 4개 부문 상을 쓸어 담는 저력을 과시했다.



브루노 마스의 이번 내한 공연은 지난 2014년 이래 9년 만으로 두 번째다.



현대카드 슈퍼콘서트는 세계 정상급 아티스트를 엄선해 공연을 선보이는 현대카드의 문화 마케팅 브랜드다. 콜드플레이, 폴 매카트니, 레이디 가가, 비욘세, 스티비 원더 등이 이를 통해 내한 공연을 펼쳤다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

