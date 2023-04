경찰, 마약 투약 혐의 중학생 3명 불구속 송치 사회 입력 2023.04.24 (13:30) 수정 2023.04.24 (13:32)

필로폰을 투약한 혐의를 받은 중학생 3명이 검찰에 넘겨졌습니다.



서울 동대문경찰서는 오늘(24일) 마약류관리법 위반 혐의로 중학교 3학년 A 양과 B 군, 2학년 C 군을 불구속 송치했습니다.



A 양은 지난달 6일 오후 6시 40분쯤 서울 동대문구의 한 자택에서 다른 학교 남학생 B 군, C 군과 함께 필로폰 0.05g을 투약한 혐의를 받습니다.



A 양은 텔레그램을 통해 가상화폐로 필로폰 0.5g을 구매해, 이를 서울 중랑구 주택가 골목 인근에서 찾아가는 일명 '던지기 수법' 거래방식을 사용한 것으로 확인됐습니다.



이들은 마약 간이시약검사에서 모두 필로폰 양성반응이 나왔습니다.



경찰에 따르면 이들은 "호기심에 마약을 했다고 진술했다"고 밝혔습니다.



앞서 A 양은 지난달 어머니의 신고로 필로폰 투약혐의로 먼저 입건됐으며, 이후 B 군과 C 군이 입건됐습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

입력 2023-04-24 13:30:13 수정 2023-04-24 13:32:32 사회

