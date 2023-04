이슈 윤석열 대통령, 5박7일 국빈 방미 윤 대통령, 알링턴 국립묘지 헌화…국빈 방미 2일차 일정 시작 정치 입력 2023.04.26 (00:20) 수정 2023.04.26 (00:40)

댓글

좋아요

공유하기 글씨 크게보기

가

글씨 작게보기

고화질 표준화질 자동재생 키보드 컨트롤 안내 동영상영역 시작 동영상 시작 동영상영역 끝 동영상설명 동영상 고정 취소

윤석열 대통령이 미국 현지시각 25일 오전 알링턴 국립묘지를 참배하며 국빈 방미 2일차 일정을 시작했습니다.



윤 대통령은 미 워싱턴 D.C. 인근에 있는 알링턴 국립묘지를 찾아 무명용사탑에 헌화했습니다.



붉고 푸른 꽃으로 태극기를 형상화한 조화에는 '대한민국 대통령 윤석열'이라고 쓰인 리본이 달렸습니다.



또 "영원히 잊지 않겠습니다. 더 이상 잊혀지지 않을 것입니다(We will never forget, forgotten no more)"라는 문구와 한미동맹 70주년 로고가 새겨진 기념패를 국립묘지 측에 전달했습니다.



윤 대통령은 "1864년부터 자유와 평화를 위해 헌신한 미군 용사 22만여 명이 안장된 알링턴 국립묘지에 서게 돼 감회가 남다르다"면서 "대한민국 국민을 대표해, 자유와 평화를 위해 헌신한 미군 용사들에게 경의를 표한다"고 말했다고 이도운 대통령실 대변인이 전했습니다.



알링턴 국립묘지 방문에는 김건희 여사와 박진 외교부 장관, 박민식 국가보훈처장, 조현동 주미대사, 임기훈 국방비서관 등이 동행했습니다.



알링턴 국립묘지는 우리의 국립현충원에 해당하는 시설로 참전용사와 가족 등 21만 5천여 명이 안장돼 있습니다.



한국전쟁에서 오른쪽 팔다리를 잃은 고 윌리엄 웨버 대령 등을 비롯해, 한국전 참전 용사 다수가 알링턴에 묻혔습니다.



윤 대통령은 방미 기간 한미동맹 70주년을 기념하는 오찬을 갖고, 한국전쟁 미군 참전용사 3명에 최고 무공훈장인 '태극 무공훈장'을 수여합니다.



대통령실은 "대통령이 현지에서 무공훈장을 친수(직접 수여)한 것은 역대 최초로, 대한민국 국민을 대표해 참전용사의 희생과 용기에 감사를 표하는 자리가 될 것"이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]

윤 대통령, 알링턴 국립묘지 헌화…국빈 방미 2일차 일정 시작

입력 2023-04-26 00:20:02 수정 2023-04-26 00:40:18 정치

윤석열 대통령이 미국 현지시각 25일 오전 알링턴 국립묘지를 참배하며 국빈 방미 2일차 일정을 시작했습니다.



윤 대통령은 미 워싱턴 D.C. 인근에 있는 알링턴 국립묘지를 찾아 무명용사탑에 헌화했습니다.



붉고 푸른 꽃으로 태극기를 형상화한 조화에는 '대한민국 대통령 윤석열'이라고 쓰인 리본이 달렸습니다.



또 "영원히 잊지 않겠습니다. 더 이상 잊혀지지 않을 것입니다(We will never forget, forgotten no more)"라는 문구와 한미동맹 70주년 로고가 새겨진 기념패를 국립묘지 측에 전달했습니다.



윤 대통령은 "1864년부터 자유와 평화를 위해 헌신한 미군 용사 22만여 명이 안장된 알링턴 국립묘지에 서게 돼 감회가 남다르다"면서 "대한민국 국민을 대표해, 자유와 평화를 위해 헌신한 미군 용사들에게 경의를 표한다"고 말했다고 이도운 대통령실 대변인이 전했습니다.



알링턴 국립묘지 방문에는 김건희 여사와 박진 외교부 장관, 박민식 국가보훈처장, 조현동 주미대사, 임기훈 국방비서관 등이 동행했습니다.



알링턴 국립묘지는 우리의 국립현충원에 해당하는 시설로 참전용사와 가족 등 21만 5천여 명이 안장돼 있습니다.



한국전쟁에서 오른쪽 팔다리를 잃은 고 윌리엄 웨버 대령 등을 비롯해, 한국전 참전 용사 다수가 알링턴에 묻혔습니다.



윤 대통령은 방미 기간 한미동맹 70주년을 기념하는 오찬을 갖고, 한국전쟁 미군 참전용사 3명에 최고 무공훈장인 '태극 무공훈장'을 수여합니다.



대통령실은 "대통령이 현지에서 무공훈장을 친수(직접 수여)한 것은 역대 최초로, 대한민국 국민을 대표해 참전용사의 희생과 용기에 감사를 표하는 자리가 될 것"이라고 밝혔습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]