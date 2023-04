‘일본 무릎’ 주어 공개한 WP기자에게 욕설 문자

윤석열 대통령의 이른바 '일본 무릎' 발언을 두고 논란이 일자 인터뷰 녹취록에 담긴 주어를 밝혔던 미국 워싱턴포스트 기자가, 해당 기사 이후 온라인으로 받은 '욕설 메시지'를 공개했습니다.미셸 예희 리 워싱턴포스트 서울·도쿄 지국장은 어제(26일) 오후 자신의 트위터에 "My inbox and DMs right now(지금 현재 나의 받은편지함과 쪽지함 상태)"라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸습니다. 이 사진에는 기자의 외모에 대한 비하, 부모를 향한 욕설, 안전에 대한 협박 등이 담겼습니다.미셸 리 지국장은 이 메시지 원문과 함께 메시지를 보낸 사람의 이름도 그대로 공개했습니다.해당 게시글에는 "무시해주세요", "대신 사과드립니다", "응원합니다" 등의 답글이 달렸습니다.앞서 지난 24일, 미셸 리 지국장은 윤 대통령과의 단독 인터뷰에서 윤 대통령이 "100년 전의 일을 가지고 '무조건 안 된다' '무조건 무릎 꿇으라'고 하는 것은 받아들일 수 없다"고 말했다고 보도했습니다.그러자 야당에서는 대통령이 일본의 식민 지배에 면죄부를 준 발언이라는 비판이 나왔고, 여당은 "주어가 빠져 오역의 소지가 있다"라며, "무릎을 꿇으라는 걸 받아들일 수 없다는 주체는 대통령이 아니라 일본으로 해석하는 것이 상식적"이라고 주장했습니다.이 같은 오역 논란이 일자 미셸 리 지국장은 자신의 트위터에 "번역 오류와 관련해 녹음본을 교차 확인했다"며 논란이 된 부분의 녹취록을 직접 올렸습니다.공개된 녹취록에는 윤 대통령이 "100년 전 일을 가지고 무조건 안 된다, 무조건 무릎 꿇으라고 하는데받아들일 수 없다"고 말한 내용이 담겼습니다.그러자 오역을 주장하는 논평을 냈던 국민의힘 유상범 수석대변인은 "사실관계 파악이 미흡한 점은 아쉽게 생각한다"면서 "앞으로 좀 더 신중하게 논평을 내도록 하겠다"고 밝힌 바 있습니다.