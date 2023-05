세븐틴 ‘FML’, 첫 주 판매량 455만장으로 K팝 신기록 입력 2023.05.01 (10:36) 연합뉴스

그룹 세븐틴의 열 번째 미니음반 'FML'이 한터차트 기준 첫 주 판매량 455만장을 기록해 K팝 역대 1위를 달성했다고 소속사 플레디스엔터테인먼트가 1일 밝혔다.



지난달 24일 발매된 이 음반은 발매 첫날 399만장이 팔린 데 이어 일주일간 총 455만214장이 판매됐다.



가요계에서 발매 첫 주 판매량은 인기와 팬덤의 규모를 가늠하는 척도로 받아들여진다. 한터차트 기준 종전 이 기록 1위는 방탄소년단(BTS)이 2020년 2월 '맵 오브 더 솔 : 7'(MAP OF THE SOUL : 7)로 기록한 337만8천600여 장이었다.



더블 타이틀곡 가운데 하나인 '손오공'은 멜론과 벅스 등 국내 주요 음원 사이트 실시간 차트 1위를 기록했다. 싱가포르, 필리핀, 브라질 등 36개국 아이튠즈 '톱 송' 차트에서도 1위에 올랐다.



'FML'은 일본 오리콘 데일리 앨범 차트에서도 5일 연속 정상에 올랐다.



세븐틴은 8일 유튜브를 통해 또 다른 더블 타이틀곡 '퍽 마이 라이프'(F*ck My Life) 뮤직비디오를 공개한다.



[사진 출처 : 플레디스 엔터테인먼트 홈페이지 캡처]

입력 2023-05-01 10:36:01 연합뉴스

