[영상] 세계 곳곳 광선검 ‘번쩍’…스타워즈의 날

'스타워즈의 날(Star Wars Day)'을 아십니까? 조지 루커스가 만든 영화 '스타워즈'를 기념하는 날입니다. 2011년 시작했는데, 해마다 5월 4일 세계 곳곳의 '스타워즈' 팬들이 기념합니다.왜 5월 4일이냐고요? '스타워즈'의 유명한 대사 "May the force be with you"가 "May the 4th be with you"와 유사하게 들리는 것에서 유래되었습니다.올해도 '스타워즈'의 고향 미국 할리우드는 물론 타이완, 볼리비아, 페루, 베네수엘라 등 세계 곳곳에서 '스타워즈' 팬들이 광선검을 들고 기념 행사를 열었습니다. 미국 오하이오에서는 남녀가 제다이 분장을 하고 결혼식을 올리기도 했습니다.특히 올해 '스타워즈의 날'에는 '스타워즈' 시리즈에서 여주인공 '레아' 공주 역을 맡았던 故 캐리 피셔가 할리우드 명예의 전당에 입성해 그 의미를 더했습니다. 2016년 사망한 피셔를 대신해 고인의 딸이 행사에 참석했고, 레아의 쌍둥이 '루크 스카이워커' 역을 맡았던 마크 해밀이 축사를 했습니다.1977년 시작된 영화 '스타워즈'는 오리지널 3부작, 프리퀄 3부작은 물론 '만달로리안' 시리즈 등 여러 파생작을 낳으며 하나의 '세계관'을 이루고 있습니다. 영화와 드라마, 소설, 애니메이션 등 여러 매체로 확장되며 미국 대중 문화의 대표 사례로도 평가받습니다.